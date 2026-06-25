Venezuela thông báo thương vong lớn trong động đất kép 25/06/2026 12:39

(PLO)- Ít nhất 32 người thiệt mạng và 700 người bị thương trong các trận động đất vừa qua ở nước này, khả năng các con số còn tăng trong bối cảnh công tác cứu hộ vẫn tiếp diễn.

Tờ The Guardian hôm 25-6 dẫn lời Quyền Tổng thống Venezuela – bà Delcy Rodríguez cho biết nhất 32 người thiệt mạng và 700 người bị thương trong các trận động đất vừa qua ở nước này.

Bà Delcy Rodríguez cũng cho biết lực lượng cứu hộ từ các nước khác sẽ đến Venezuela trong những giờ tới. Sau các trận động đất, bà Rodríguez đã ban bố tình trạng khẩn cấp và thành lập một lực lượng đặc nhiệm cấp cao để chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm trong đống đổ nát của một tòa nhà bị sập do động đất ở Caracas (Venezuela). Ảnh: AFP

Trong thông điệp mới nhất, bà Rodríguez gửi lời cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump vì đưa ra lời đề nghị hỗ trợ Venezuela sau động đất.

Trước đó, trong ngày 24-6, ông Trump cho biết Mỹ “sẵn sàng, mong muốn và có khả năng giúp đỡ” Venezuela sau động đất.

“Tôi đã chỉ thị tất cả cơ quan chính phủ của chúng ta chuẩn bị hành động nhanh chóng. Chúng ta sẽ ở đó vì những người bạn mới và tuyệt vời của chúng ta. Những báo cáo ban đầu không tốt chút nào” – ông Trump viết trên mạng xã hội.

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách Viện trợ Đối ngoại Jeremy Lewin cho biết Bộ Ngoại giao nước này đang làm việc với các đối tác tại Venezuela.

“Mỹ sẽ gửi các đội tìm kiếm và cứu hộ, vật tư y tế và nhân đạo cùng các nguồn lực khác sau thảm họa thiên nhiên bi thảm này” – ông nói.

Sau trận động đất, các quốc gia Mexico, Brazil, Bolivia, Costa Rica, Chile cũng bày tỏ lời chia buồn và sự đoàn kết với Venezuela.