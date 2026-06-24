Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết yêu cầu chấm dứt chiến tranh với Iran 24/06/2026 06:59

(PLO)- Với sự ủng hộ của một số nghị sĩ Cộng hòa, Thượng viện Mỹ lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu Tổng thống Donald Trump chấm dứt hành động quân sự chống Iran.

Ngày 23-6, Thượng viện Mỹ đã thông qua một nghị quyết yêu cầu Tổng thống Mỹ Donald Trump rút lực lượng quân sự Mỹ khỏi cuộc xung đột với Iran.

Theo đài CNN, động thái này được xem là lời khiển trách đáng chú ý đối với Nhà Trắng, đồng thời gửi đi thông điệp rằng cuộc chiến không nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ Quốc hội.

Trong thời gian qua, các nghị sĩ Dân chủ nhiều lần thúc đẩy các cuộc bỏ phiếu tại cả Hạ viện và Thượng viện nhằm hạn chế quyền phát động chiến tranh của tổng thống. Nỗ lực này dần nhận được thêm sự ủng hộ từ một số nghị sĩ Cộng hòa, khiến ông Trump không hài lòng.

4 thượng nghị sĩ Cộng hòa gồm Rand Paul, Susan Collins, Lisa Murkowski và Bill Cassidy đã bỏ phiếu cùng phe Dân chủ để thông qua nghị quyết. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Dân chủ John Fetterman lại bỏ phiếu phản đối. Kết quả cuối cùng là 50 phiếu thuận và 48 phiếu chống.

Một góc Tòa nhà Quốc hội Mỹ. Ảnh: BLOOMBERG

Sự vắng mặt của hai thượng nghị sĩ Cộng hòa là Mitch McConnell và Dave McCormick, những người trước đây từng phản đối các nghị quyết tương tự, cũng góp phần giúp văn kiện được thông qua.

Nghị quyết này đã được Hạ viện Mỹ thông qua hồi đầu tháng. Tuy nhiên, do đây là một nghị quyết đồng thời, văn kiện không cần tổng thống ký ban hành và cũng không có giá trị pháp lý bắt buộc. Động thái này dường như chỉ mang tính biểu tượng, song vẫn được xem là một đòn giáng chính trị đối với người đứng đầu Nhà Trắng.

Một quan chức Nhà Trắng đã bác bỏ ý nghĩa của cuộc bỏ phiếu, cho rằng nghị quyết “không có giá trị thực chất” và được thông qua chủ yếu do sự vắng mặt của một số nghị sĩ Cộng hòa.

Theo quan chức này, nghị quyết yêu cầu tổng thống rút lực lượng Mỹ khỏi các hoạt động thù địch với Iran, nhưng hiện không còn hoạt động thù địch nào đang diễn ra sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 7-4.

Trong khi đó, một số nghị sĩ Dân chủ, trong đó có Thượng nghị sĩ Tim Kaine, cho rằng việc thông qua nghị quyết vẫn cần thiết ngay cả khi Mỹ đã đạt được thỏa thuận với Iran và 2 bên đang tiếp tục đàm phán.

Ông Kaine lập luận rằng nếu tình hình đang bước vào giai đoạn ổn định hơn, Quốc hội cần bảo đảm mọi quyết định tái can dự quân sự trong tương lai phải có sự tham gia và phê chuẩn của cơ quan lập pháp, thay vì để nhánh hành pháp tự quyết.