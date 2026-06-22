Thủ tướng Anh thông báo từ chức 22/06/2026 16:05

(PLO)- Thủ tướng Anh Keir Starmer thông báo sẽ từ chức sau khi phải đối mặt sự phản đối trong nội bộ Công đảng.

Ngày 22-6, Thủ tướng Anh Keir Starmer thông báo sẽ từ chức trước áp lực từ nội bộ Công đảng của ông, theo hãng tin Reuters.

“Câu hỏi mà đảng của tôi đang đặt ra lúc này là liệu tôi có phải là người phù hợp nhất để dẫn dắt chúng tôi bước vào cuộc tổng tuyển cử tiếp theo hay không” - ông Starmer nói.

“Tôi đã lắng nghe câu trả lời của nhóm nghị sĩ trong đảng đối với câu hỏi đó và tôi chấp nhận câu trả lời ấy với sự tôn trọng. Mọi quyết định tôi đưa ra đều nhằm đặt đất nước mà tôi yêu quý lên trên hết. Đó là lý do tôi sẽ từ chức lãnh đạo Công đảng” - vị thủ tướng nói thêm.

Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: BLOOMBERG

Nhà lãnh đạo Anh cho biết đã trao đổi với Quốc vương Charles III trong ngày 22-6.

Ông Starmer cam kết sẽ làm mọi điều có thể để bảo đảm quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra trật tự và suôn sẻ, đồng thời khẳng định sẽ dành sự ủng hộ hoàn toàn cho người kế nhiệm.

Theo Reuters, ông Starmer đã rơi nước mắt và nghẹn giọng khi ông kết thúc bài phát biểu.

Ông Starmer đã dành cuối tuần tại Chequers để thảo luận về tương lai chính trị của mình cùng gia đình.

Ông từ chức sau hai năm đảm nhiệm vai trò này kể từ khi giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024.

Thông báo của ông Starmer được đưa ra sau một cuối tuần chứng kiến sự bất mãn ngày càng gia tăng trong hàng ngũ các nghị sĩ Công đảng. Ngoại trưởng Yvette Cooper được cho là đã trở thành thành viên cấp cao nhất trong nội các công khai kêu gọi ông từ chức.

Đối thủ chính của ông Starmer trong nội bộ đảng là ông Andy Burnham, Thị trưởng vùng Đại Manchester.

Bộ trưởng Giáo dục Jacqui Smith sáng 22-6 cho biết bà sẵn sàng phục vụ trong chính phủ do ông Burnham lãnh đạo, nhưng cũng kêu gọi đảng của mình “thận trọng trong cách bảo vệ các chính phủ của Công đảng”.