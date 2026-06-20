Truyền thông Iran cảnh báo về cuộc gặp với Mỹ; Ông Medvedev nói về quả bom hạt nhân Ba Tư 20/06/2026 21:09

(PLO)- Israel tấn công mạnh Lebanon ngay sau thỏa thuận ngừng bắn; Truyền thông Iran cảnh báo về cuộc gặp với Mỹ; Ông Medvedev nói về thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran.

Tình hình Trung Đông xuất hiện nhiều diễn biến mới trước thềm đàm phán Mỹ-Iran tại Thụy Sĩ.

Truyền thông Iran cảnh báo về cuộc gặp với Mỹ

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, được cho là sẽ tới Thụy Sĩ vào cuối tuần này để tham gia các cuộc đàm phán tiềm năng với Iran.

Trước thông tin này, hãng tin Tasnim ngày 20-6 có bài xã luận cảnh báo Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi không nên tới châu Âu để gặp đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff.

“Thưa ông Araghchi! Không có lý do nào để gặp ông Witkoff” - Tasnim viết.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff (trái) và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: IRAN INTERNATIONAL

Tasnim cho rằng điều khoản đầu tiên trong bản ghi nhớ dự kiến được hai bên ký kết – quy định chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận, bao gồm cả Lebanon – “trên thực tế đã bị vi phạm hoàn toàn”.

Theo Tasnim, điều khoản này đã “bị Israel công khai và chính thức vi phạm thông qua các hoạt động quân sự quy mô lớn tại miền nam Lebanon”, vì vậy “bất kỳ sự tiếp tục nào của các cuộc đàm phán với giới chức Mỹ sẽ là một sai lầm lớn và trên thực tế sẽ đồng nghĩa với việc trao cho Mỹ quyền tiếp tục vi phạm bản ghi nhớ”.

Bài bình luận của Tasnim còn cho rằng “các quan chức đàm phán không chỉ nên đình chỉ mọi cuộc đối thoại tiếp theo, mà cũng nên đóng hoàn toàn eo biển Hormuz trước khi quá muộn”.

Chính ông Araghchi hôm 19-6, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Pakistan, cũng nhấn mạnh “trách nhiệm của Mỹ trong việc chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận, bao gồm cả Lebanon”.

Cũng trong ngày 20-6, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết các nhà ngoại giao “từ nhiều quốc gia khác nhau” đang “tiếp tục nỗ lực duy trì đối thoại” giữa Mỹ và Iran.

Theo tuyên bố của bộ này, Thụy Sĩ đã cung cấp khu nghỉ dưỡng nhìn ra hồ Lucerne như một địa điểm “kín đáo và đáng tin cậy” để thúc đẩy việc thực hiện bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran.

“Vì lý do bảo mật, chúng tôi không thể cung cấp thêm thông tin về những người tham dự hoặc nội dung các cuộc thảo luận” - Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết.

Israel tấn công mạnh Lebanon ngay sau thoả thuận ngừng bắn

Lực lượng Phòng vệ Dân sự Lebanon ngày 20-6 báo cáo rằng miền nam nước này đã trải qua thêm một ngày đẫm máu khi các cuộc không kích của Israel làm 16 người thiệt mạng.

Dẫn các “cuộc tấn công đang diễn ra” tại khu vực Nabatieh, Lực lượng Phòng vệ Dân sự Lebanon cho biết các đội cứu hộ đã sơ tán 47 người dân đến nơi an toàn, đồng thời chuyển 16 thi thể và 12 người bị thương tới các bệnh viện.

Theo Bộ Y tế Lebanon, quân đội Israel đã làm ít nhất 47 người thiệt mạng tại Lebanon trong ngày 19-6, khiến đây trở thành ngày có số người chết cao thứ hai kể từ khi giao tranh giữa Israel và Hezbollah bùng phát trở lại vào đầu tháng 3.

Israel và Lebanon đã đạt thỏa thuận ngừng bắn, có hiệu lực từ ngày 19-6, nhưng một quan chức Israel cho biết Hezbollah đã phóng hàng chục đầu đạn nhằm vào binh sĩ Israel bên trong lãnh thổ Lebanon trong đêm, dẫn tới các đợt không kích tiếp theo.

Trong ngày 20-6, Nghị sĩ Hassan Fadlallah thuộc Hezbollah tuyên bố nhóm này có “toàn quyền” đáp trả các cuộc tấn công của Israel.

“Có những cuộc thảo luận về lệnh ngừng bắn. Đối với chúng tôi, điều quan trọng là đối phương phải tôn trọng đầy đủ và toàn diện lệnh ngừng bắn, không tìm cách tấn công đất nước và các ngôi làng của chúng tôi, cũng như không tìm cách chiếm giữ thêm bất kỳ vị trí nào” - ông Fadlallah nói.

Nghị sĩ này nói thêm rằng “lực lượng kháng chiến có toàn quyền đối đầu kẻ thù này khi họ tấn công chúng tôi, bởi họ là bên gây hấn và là lực lượng chiếm đóng”.

Ông Medvedev: Thiếu thận trọng nếu kỳ vọng vào hòa bình Mỹ-Iran

Ngày 20-6, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran có thể dễ dàng bị phá vỡ bởi những hành động khiêu khích mới, theo hãng thông tấn TASS.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS

“‘Thỏa thuận giữa Mỹ và Iran cuối cùng cũng đã được ký kết. Bỏ qua những lời lẽ hoa mỹ, mọi người đều thấy rõ rằng Tehran, nói một cách nhẹ nhàng, đã không thua Washington trong cuộc chiến này, bất chấp việc người đứng đầu nhà nước Iran bị ám sát và các đòn tấn công tên lửa mang tính hủy diệt” - ông Medvedev viết trên nền tảng mạng xã hội Max.

Ông cho rằng “bên tham gia thứ ba – Israel – không đạt được kỳ vọng về việc thay đổi chính quyền của Iran, điều đó có nghĩa là họ sẽ trả đũa, và ông Trump không thể làm gì để ngăn cản điều đó”.

“Thỏa thuận mong manh [giữa Iran và Mỹ] rất dễ bị phá vỡ bởi các cuộc tấn công mới vào Lebanon hoặc những hành động khiêu khích khác. Và đó chính xác là điều nội các của [thủ tướng Israel] Benjamin Netanyahu cần đến” - ông Medvedev nhận định.

“Thật thiếu thận trọng nếu kỳ vọng vào hòa bình. Và eo biển Hormuz thực sự đã trở thành một ‘quả bom hạt nhân Ba Tư’, như tôi từng viết vào ngày 8-4. Và nó sẽ được sử dụng” - ông kết luận.