Nga chỉ ra ‘sai lầm lớn nhất’ của EU 20/06/2026 05:58

(PLO)- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã chỉ trích EU về cách tiếp cận hiện tại đối với các cuộc đàm phán hòa bình Ukraine.

Ngày 19-6, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết Nga sẵn sàng đối thoại với châu Âu nhưng sẽ không chấp nhận tối hậu thư, trong bối cảnh ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy Liên minh châu Âu (EU) có thể tìm cách đàm phán với Moscow về cuộc chiến Ukraine, theo hãng thông tấn TASS.

Ông Peskov nói rằng lẽ thường tình đòi hỏi những cuộc tiếp xúc như vậy vì "số lượng khổng lồ" các vấn đề phức tạp trong chương trình nghị sự, nhưng nhấn mạnh rằng châu Âu cần thay đổi cách tiếp cận đối với Nga.

“Châu Âu có một quan niệm sai lầm rất lớn, họ cho rằng các cuộc đàm phán với Nga nên được tiến hành từ thế mạnh và dựa trên điểm yếu của Nga. Đây là sai lầm lớn nhất” - ông Peskov nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Người phát ngôn Điện Kremlin nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần tuyên bố rằng Nga sẵn sàng đàm phán với châu Âu nhưng họ nên là bên chủ động vì chính họ đã cắt đứt quan hệ với Moscow. EU đã áp đặt 20 vòng trừng phạt đối với Nga vì cuộc chiến ở Ukraine.

Bất chấp những lời chỉ trích đối với cách tiếp cận của EU, ông Peskov tuyên bố Moscow vẫn sẵn sàng đàm phán.

"Và nếu thực sự có những thế lực hiểu được sự cần thiết phải nối lại đối thoại với Nga, nhưng không phải để giảng đạo đức hay thậm chí đưa ra những tối hậu thư, mà là để thực sự bắt đầu một cuộc đối thoại, bao hàm sự giao tiếp từ cả hai phía, thì dĩ nhiên, Tổng thống Putin và phía Nga sẽ sẵn sàng đón nhận điều này” - ông Peskov cho hay.

Trong diễn biến liên quan, tờ The Strait Times đưa tin rằng động thái ngoại giao mới của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa nhằm thiết lập liên lạc với Nga để giải quyết xung đột ở Ukraine đã phơi bày những bất đồng tại hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo EU về cách xử lý quan hệ với Nga.

Một trợ lý cấp cao của ông Costa đã có những cuộc tiếp xúc "ngắn gọn" với Điện Kremlin trong những tuần gần đây "để mở các kênh liên lạc", theo một quan chức EU (đề nghị không nêu danh tính).

Theo các nguồn tin, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không hoan nghênh với động thái này, trong khi các nước Bắc Âu và Baltic cảm thấy lo lắng. Một nhà ngoại giao của EU cho biết ông Merz và ông Macron lập luận rằng bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào cũng chủ yếu sẽ xoay quanh năng lực quân sự và đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Một số nhà lãnh đạo cũng cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy Tổng thống Putin sẵn sàng tham gia vào các cuộc đàm phán nghiêm túc nên các cuộc tranh luận về việc ai sẽ tham gia ở phía châu Âu còn quá sớm.

Tuy nhiên, một số quốc gia đã lên tiếng ủng hộ động thái của ông Costa. Thủ tướng Ireland Micheal Martin cho biết “việc mở một kênh [liên lạc] không phải là một sai lầm”.

Một quan chức EU cho biết một số nhà lãnh đạo đã ra tín hiệu rằng ông Costa là "đại diện đương nhiên cho lợi ích của EU".

Cho đến nay, Mỹ vẫn dẫn đầu các nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine và Nga, trong khi EU hầu như bị gạt ra ngoài lề, mặc dù Kiev và Brussels đều cho rằng EU nên đóng vai trò nhất định.

Ông Merz, ông Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng đã thảo luận về cuộc chiến Ukraine và quan hệ với Nga trong khuôn khổ nhóm E3.