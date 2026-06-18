Ngày mai 19-6, TP.HCM công bố điểm thi lớp 10 18/06/2026 09:00

(PLO)- Điểm thi lớp 10 tại TP.HCM của hơn 151.000 thí sinh sẽ được công bố vào ngày mai 19-6.

Sáng 18-6, trao đổi với PLO, một lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết điểm thi lớp 10 sẽ được công bố vào ngày mai 19-6 theo kế hoạch trước đó.

Thí sinh tham dự kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Hôm qua, hội đồng chấm thi lớp 10 đã hoàn tất công đoạn ghép phách bài thi. Hiện hội đồng đang tiếp tục thực hiện các công đoạn còn lại như lên điểm, đối sánh dữ liệu, chuẩn bị cho việc công bố điểm.

Đây là năm đầu tiên TP.HCM thực hiện kỳ thi lớp 10 sau khi sáp nhập. Do đó, đây là kỳ thi có số lượng thí sinh dự thi đông nhất từ trước tới nay, với 151.557 em.

Kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM đã diễn ra trong 2 ngày 1 và 2-6. Thí sinh dự thi ba môn bắt buộc, riêng thí sinh tham dự loại hình chuyên và tích hợp sẽ tham dự thêm bài thi tương ứng. Điểm xét tuyển vào lớp 10 thường là tổng điểm ba môn hệ số 1 cộng điểm ưu tiên nếu có.