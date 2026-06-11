Đề Toán dễ hơn tưởng tượng, thí sinh nắm chắc điểm 8 11/06/2026 17:26

Chiều nay (11-6), hơn 1,2 triệu thí sinh đã hoàn thành xong bài thi môn Toán, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Tại điểm thi Trường THCS Hà Huy Tập (phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM), nhiều thí sinh rời phòng thi với vẻ mặt rạng ngời.

Em Trần Nguyên Khang, học sinh trường THPT Trường Chinh tỏ ra khá bất ngờ vì đề Toán dễ hơn nhiều so với những gì em hình dung trước đó, đặc biệt là khi so sánh với độ khó của đề thi năm ngoái.

Dù đánh giá tổng thể đề thi tương đối dễ thở, Nguyên Khang cho biết đề vẫn xuất hiện những câu hỏi mang tính chất "bẫy" thí sinh, điển hình là một câu hỏi hình học không gian ở phần đúng/sai. Bên cạnh đó, các câu hỏi về Xác suất cũng là thử thách lớn đối với nam sinh này.

"Em vẫn giải được câu hỏi hình học không gian bị gài bẫy nhưng riêng hai câu xác suất thì em phải mất rất nhiều thời gian. Đề thi đòi hỏi em phải tận dụng tối đa đến những phút cuối cùng của thời gian làm bài (90 phút)” - Khang nói.

Thảo Vy cùng với bố của mình sau khi kết thúc bài thi Toán. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Với việc hoàn thiện chắc chắn khoảng 80% khối lượng đề thi, Nguyên Khang tự tin bản thân có thể chạm tay vào mức điểm 8.

Được biết, Khang lựa chọn tổ hợp Toán - Hóa - Sinh để xét tuyển vào ngành Đông y, Trường Đại học Y dược TP.HCM. Để chuẩn bị cho hai môn thi thành phần này vào ngày mai, nam sinh trường Trường Chinh đặt mục tiêu quyết tâm đạt mức điểm trên 8 cho mỗi môn để đảm bảo tổng điểm xét tuyển từ 24 điểm trở lên.

Tương tự, em Nguyễn Huỳnh Thảo Vi, học sinh trường THPT Trường Chinh đánh giá đề thi năm nay vừa sức hơn so với năm ngoái nhưng đòi hỏi thí sinh phải cực kỳ cẩn thận vì đề cài cắm nhiều "bẫy" ở các chi tiết nhỏ.

Theo Thảo Vi, đề thi không hỏi quá sâu mà tập trung vào việc áp dụng công thức, tuy nhiên học sinh rất dễ mất điểm nếu chủ quan:

"Ví dụ như ở câu xác suất, đề gài ở dữ kiện lớn hơn hay nhỏ hơn. Hay như câu tính nguyên hàm, đề bài đã cho sẵn đáp án nhưng nếu không đọc kỹ, thí sinh sẽ dễ nhầm lẫn rằng mình phải đi tìm nguyên hàm của biểu thức đó và dẫn đến khoanh sai" - Vy nói.

Về cấu trúc 40 câu hỏi, Thảo Vi cho biết em chỉ sai một câu trắc nghiệm, phân vân hai câu ở phần đúng/sai. Riêng phần trả lời ngắn có 3 câu hỏi thuộc dạng nâng cao nên em chưa hoàn thiện trọn vẹn. Dù chưa dò đáp án chính thức nhưng nữ sinh tự đạt gần 8 điểm môn này.

Đề Toán không đánh đố, thí sinh rạng ngời sau khi rời khỏi phòng thi. Ảnh: TT

Được biết, Thảo Vi dự định dùng tổ hợp Toán - Lý - Hóa để xét tuyển vào ngành Sư phạm Tiểu học (Trường Đại học Sư phạm), ngành học vốn có điểm chuẩn khá cao (dao động từ 24 - 25 điểm vào năm ngoái). Trước mắt, Thảo Vi cho biết sẽ dồn hết sức cho hai môn thi thành phần còn lại vào ngày mai là Vật lý và Hóa học để hiện thực hóa mục tiêu đạt khoảng 26 điểm.

Trong khi đó, em Lâm Minh Thư, học sinh Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp Quận 12 đánh giá đề có tính phân hóa cao.

Trong số 40 câu hỏi của đề thi, Minh Thư cho biết bản thân gặp khó khăn ở phần câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn.

"Phần trắc nghiệm trả lời ngắn là khó nhất, em chỉ làm được một vài câu" - Thư nói.

Dù gặp thử thách ở phần câu hỏi ngắn, Minh Thư chia sẻ đạt khoảng 6 điểm. Được biết, ngay sau buổi thi này, Thư sẽ tiếp tục chuẩn bị cho hai môn thi Lịch sử và Địa lý vào ngày mai.

Nhiều thí sinh cho rằng đề dễ hơn tưởng tượng. Ảnh: CP

Tại điểm thi Trường THPT Hiệp Bình, TP.HCM, đa số thí sinh ra về với tâm thế hài lòng về đề thi năm nay.

Em Minh Hoàng cho biết học khá môn Toán nên em làm được khoảng 8 điểm vì đề rất quen thuộc, nhiều câu dễ. Cả đề chỉ có hai câu em thấy khó liên quan đến xác suất, phải bạn nào chuyên toán mới có thể làm được. Các câu còn lại về đúng sai, trắc nghiệm đa số các bạn đều làm được.

"Đề dễ hơn dự đoán của tụi em. Đây là môn em lo nhất và dùng để xét tuyển đại học trong tổ hợp tự nhiên nên giờ em đã thở phào yên tâm rồI"- Hoàng bày tỏ.

Cũng chung tâm trạng vui mừng, Hải Yến cho biết làm khoảng 7 điểm dù em chỉ học ở trung tâm giáo dục thường xuyên nên không mạnh về toán.

Hải yến cho biết, đề có khoảng 70% nội dung nằm ở lớp 12, còn một số câu ở lớp 10 và 11. Em thấy đề cũng tương tự đề minh họa của Bộ GD&ĐT đưa ra trước đó và có dễ hơn đề năm trước.

Theo em với đề này, năm nay sẽ rất nhiều điểm cao, với những bạn học trung bình có thể dễ lấy điểm 5, 6 điểm.

Sáng ngày mai, các thí sinh sẽ làm bài thi của 2 môn tự chọn.

Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ được công bố vào ngày 1-7.