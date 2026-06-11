Lãnh đạo Đồng Tháp động viên thí sinh trước giờ thi tốt nghiệp THPT 11/06/2026 09:57

(PLO)- Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp đến điểm thi động viên cán bộ coi thi và hơn 37.100 thí sinh trước khi bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Sáng nay (11-6), cùng với hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước, hơn 37.100 thí sinh của tỉnh Đồng Tháp chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn thi đầu tiên là Ngữ văn.

Tại điểm thi Trường THPT Trần Hưng Đạo (phường Đạo Thạnh), ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và ông Lê Quang Trí, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đến gặp gỡ, động viên cán bộ coi thi và các em thí sinh trước giờ thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, toàn tỉnh Đồng Tháp có hơn 37.100 thí sinh đăng ký dự thi, gồm hơn 32.000 thí sinh THPT, hơn 3.600 thí sinh giáo dục thường xuyên và hơn 1.400 thí sinh tự do.

Kỳ thi được tổ chức tại 71 điểm thi, với 1.580 phòng thi; đồng thời bố trí 51 điểm thi dự phòng để chủ động ứng phó các tình huống phát sinh.

Lãnh đạo tỉnh động viên cán bộ coi thi làm tốt nhiệm vụ.

Ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp gặp gỡ, động viên các thí sinh trước khi vào thi.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cùng lực lượng tình nguyện viên chúc các sĩ tử hoàn thành xuất sắc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Riêng tại điểm thi Trường THPT Trần Hưng Đạo có 31 phòng thi, với 723 thí sinh đăng ký dự thi; lực lượng làm nhiệm vụ coi thi là 107 người.

Kỳ thi được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt, là lần đầu tiên tổ chức sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp với số lượng thí sinh dự thi đông. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn đề nghị tăng cường tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ coi thi, thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn tại các điểm thi; đồng thời bảo quản, lưu trữ bài thi đúng quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chúc các em thí sinh bình tĩnh, tự tin, phát huy kiến thức để làm bài thi thật tốt và thực hiện nghiêm quy chế thi; lưu ý không mang điện thoại vào phòng thi để tránh vi phạm.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là năm thứ hai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và là năm đầu tiên thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Theo lịch thi, sáng 11- 6 thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn theo hình thức tự luận, thời gian 120 phút; buổi chiều thi môn Toán, thời gian làm bài 90 phút.