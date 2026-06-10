Trường Phổ thông Năng khiếu công bố đáp án các môn thi lớp 10 10/06/2026 11:36

Đáp án các môn thi lớp 10 như sau:

Môn Văn không chuyên

Môn Văn chuyên

Môn tiếng Anh không chuyên

Môn tiếng Anh chuyên

Môn Toán không chuyên

Môn Hoá học

Môn Vật lý

Môn Tin học

Môn Sinh học

XEM ĐỀ THI CÁC MÔN LỚP 10

Thí sinh tham dự kỳ thi lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu. Ảnh: NM

Trường đã công bố điểm chuẩn các lớp chuyên, theo đó lớp chuyên Toán cao nhất với 37,55 điểm.

Điểm chuẩn các lớp chuyên.

Thí sinh tra cứu kết quả thi và kết quả xét tuyển vào lớp 10 của Trường Phổ thông Năng khiếu bằng đồng thời số định danh cá nhân (số căn cước hoặc căn cước công dân) và số báo danh dự thi kỳ thi lớp 10 tại website: https://tuyensinh.ptnk.edu.vn/tracuuketqua từ ngày 10-6-2026.

Thí sinh có nhu cầu phúc khảo thực hiện đăng ký phúc khảo bài thi theo hình thức trực tuyến bằng đồng thời số định danh cá nhân (số căn cước hoặc căn cước công dân) và số báo danh dự thi Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026 của Trường Phổ thông Năng khiếu tại website: http://phuckhao.ddns.net/ .

Lưu ý: Thí sinh chỉ được đăng ký phúc khảo một lần duy nhất nên cần cân nhắc kỹ bài thi mong muốn phúc khảo trước khi thực hiện thao tác đăng ký trên hệ thống.