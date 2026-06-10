Trường Phổ thông Năng khiếu công bố đáp án các môn thi lớp 10

Đáp án các môn thi lớp 10 như sau:
Trường đã công bố điểm chuẩn các lớp chuyên, theo đó lớp chuyên Toán cao nhất với 37,55 điểm.
Thí sinh tra cứu kết quả thi và kết quả xét tuyển vào lớp 10 của Trường Phổ thông Năng khiếu bằng đồng thời số định danh cá nhân (số căn cước hoặc căn cước công dân) và số báo danh dự thi kỳ thi lớp 10 tại website: https://tuyensinh.ptnk.edu.vn/tracuuketqua từ ngày 10-6-2026.
Thí sinh có nhu cầu phúc khảo thực hiện đăng ký phúc khảo bài thi theo hình thức trực tuyến bằng đồng thời số định danh cá nhân (số căn cước hoặc căn cước công dân) và số báo danh dự thi Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026 của Trường Phổ thông Năng khiếu tại website: http://phuckhao.ddns.net/.
Lưu ý: Thí sinh chỉ được đăng ký phúc khảo một lần duy nhất nên cần cân nhắc kỹ bài thi mong muốn phúc khảo trước khi thực hiện thao tác đăng ký trên hệ thống.