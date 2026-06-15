Hà Nội sẽ cấm xe máy xăng không đạt chuẩn vào vành đai 1 từ 1-1-2028 15/06/2026 14:40

(PLO)- Thời điểm cấm xe máy xăng không đạt chuẩn vào vành đai 1 TP Hà Nội được điều chỉnh từ ngày 1-7-2026 sang ngày 1-1-2028.

Chiều 15-6, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Đề án “Vùng phát thải thấp trong vành đai 1, TP Hà Nội”. Trong đó, Đề án quy định lộ trình hạn chế, cấm một số phương tiện sử dụng nhiên liệu xăng, dầu nhằm giảm ô nhiễm không khí.

Hạn chế xe chạy xăng, dầu theo 3 giai đoạn

Theo Đề án, Hà Nội sẽ triển khai vùng phát thải thấp theo ba giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 được thực hiện thí điểm tại khu vực 1, 2 thuộc phường Hoàn Kiếm từ ngày 1-7-2026 đến 31-12-2026.

Ở giai đoạn này, TP chưa áp dụng cấm hoàn toàn xe máy xăng mà tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức và mức độ sẵn sàng của người dân, doanh nghiệp.

Cụ thể, các phương tiện sẽ bị hạn chế theo khung giờ từ 19 giờ đến 24 giờ vào các ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật tại khu vực đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm và chợ đêm. Các phương tiện ưu tiên theo quy định vẫn được hoạt động 24/24 giờ.

Hà Nội sẽ triển khai vùng phát thải thấp, trong đó hạn chế phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hoá thạch (xăng, dầu) trong khu vực đường vành đai 1 theo lộ trình cụ thể.

Đối với xe mô tô, xe gắn máy kinh doanh trên nền tảng phần mềm kết nối vận tải như xe ôm công nghệ, shipper công nghệ, Hà Nội chỉ khuyến khích hạn chế hoạt động, chưa cấm. Các đơn vị cung cấp nền tảng có trách nhiệm điều hướng phương tiện trên phần mềm quản lý, đồng thời khuyến khích chuyển đổi sang phương tiện xanh.

Với xe cá nhân, TP khuyến khích hạn chế sử dụng xe mô tô sản xuất, nhập khẩu trước năm 2008 và xe gắn máy sản xuất, nhập khẩu trước năm 2016.

Đối với ô tô từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe chở học sinh, xe chở cán bộ, công nhân viên đi làm), chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm. Trường hợp cần hoạt động trong giờ cao điểm phải được Công an TP Hà Nội chấp thuận bằng văn bản.

Các loại xe tải cũng được phân loại để kiểm soát. Xe tải dưới 2 tấn chỉ được hoạt động ngoài giờ cao điểm; xe từ 2 đến 3,5 tấn chỉ được hoạt động từ 21 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau; xe trên 3,5 tấn cũng chỉ được hoạt động trong khung giờ này và phải có sự chấp thuận của cơ quan chức năng nếu hoạt động ngoài quy định.

Sang giai đoạn 2, từ ngày 1-1-2027 đến 31-12-2027, vùng phát thải thấp được mở rộng tại khu vực Hoàn Kiếm và Cửa Nam.

Theo đó, xe mô tô, xe gắn máy kinh doanh trên nền tảng công nghệ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sẽ bị cấm lưu thông trong vùng phát thải thấp. Xe tải có khối lượng toàn bộ trên 3,5 tấn cũng bị cấm hoàn toàn trong khu vực này.

Đáng chú ý, bước sang giai đoạn 3, từ ngày 1-1-2028 đến 31-12-2029, vùng phát thải thấp sẽ được triển khai trên toàn bộ khu vực trong vành đai 1.

Từ thời điểm này, Hà Nội sẽ cấm xe mô tô, xe gắn máy kinh doanh trên nền tảng ứng dụng sử dụng xăng lưu thông trong khu vực. Đồng thời, xe máy của người dân sử dụng xăng không đạt quy chuẩn khí thải mức 3 trở lên theo QCVN 99:2025/BNNMT cũng sẽ không được đi vào vùng phát thải thấp.

Như vậy, so với các phương án trước đây, thời điểm cấm xe máy xăng không đạt chuẩn vào vành đai 1 được điều chỉnh từ ngày 1-7-2026 sang ngày 1-1-2028.

Chỉ hỗ trợ hộ nghèo chuyển đổi phương tiện

Cũng trong chiều 15-6, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hoá thạch sang sử dụng năng lượng sạch và khuyến khích sử dụng giao thông công cộng.

Theo đó, TP Hà Nội dự kiến sẽ hỗ trợ trực tiếp bằng tiền đối với cá nhân thuộc hộ nghèo khi chuyển đổi phương tiện giao thông xanh. Mỗi cá nhân được hỗ trợ một lần tương ứng với một xe mô tô, xe gắn máy, tối đa không quá 20 triệu đồng.

TP cũng sẽ miễn tiền vé sử dụng xe buýt (không bao gồm xe buýt phục vụ kinh doanh du lịch) cho người di chuyển trong vành đai 1 kể từ ngày 1-1-2027 đến hết ngày 31-12-2027.

Ngoài ra, TP Hà Nội dự kiến sẽ miễn tiền vé đến hết ngày 31-12-2030 cho người sử dụng xe buýt (không bao gồm xe buýt phục vụ kinh doanh du lịch) hoặc metro trên toàn TP dịp lễ, Tết và các sự kiện trọng đại.

Chiều 15-6, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Đề án “Vùng phát thải thấp trong vành đai 1, TP Hà Nội”.

Dự kiến ngân sách để triển khai các chính sách hỗ trợ trong giai đoạn 2026-2030 khoảng 1.045 tỉ đồng.

Trong đó, nhóm hỗ trợ trực tiếp cho cá nhân thuộc hộ nghèo chuyển đổi phương tiện mô tô, xe gắn máy (140 tỉ đồng); nhóm hỗ trợ lãi vay (764 tỉ đồng); nhóm chính sách khuyến khích sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng (141 tỉ đồng).