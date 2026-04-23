Hà Nội dự kiến thí điểm 'vùng phát thải thấp' tại phường Hoàn Kiếm từ 1-7 23/04/2026

(PLO)- TP Hà Nội dự kiến từ ngày 1-7-2026 sẽ thí điểm “vùng phát thải thấp” tại phường Hoàn Kiếm, tiến tới mở rộng toàn bộ khu vực Vành đai 1 nhằm kiểm soát ô nhiễm không khí.

UBND TP Hà Nội đang hoàn thiện dự thảo tờ trình HĐND TP ban hành nghị quyết thông qua Đề án “Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1”. Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện giao thông trong khu vực này.

Theo UBND TP Hà Nội, việc xây dựng “vùng phát thải thấp” nhằm kiểm soát, từng bước giảm phát thải từ phương tiện giao thông cơ giới vào khu vực trung tâm. Qua đó góp phần cải thiện chất lượng không khí, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nâng cao chất lượng sống của người dân Thủ đô.

Theo dự thảo, giai đoạn 1 (từ 1-7 đến 31-12-2026), Hà Nội sẽ triển khai thí điểm tại phường Hoàn Kiếm. Khu vực thí điểm có diện tích khoảng 1,65 km², chu vi 5,5 km, được bao quanh bởi các tuyến phố Hàng Đậu, Phùng Hưng, Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, bao trùm khu phố cổ.

Hà Nội dự kiến thí điểm "vùng phát thải thấp" tại khu vực lõi của phường Hoàn Kiếm từ 1-7. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Vùng lõi trong phường Hoàn Kiếm rộng khoảng 0,5 km², chu vi 3,5 km, với khoảng 20.000 người dân, gồm 11 tuyến phố như Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ.

Giai đoạn 2 (năm 2027), TP sẽ mở rộng thí điểm sang phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam, với diện tích khoảng 3,6 km², dân số khoảng 136.000 người. Vùng lõi khi đó gồm 14 tuyến phố như Nguyễn Du, Trần Hưng Đạo, Điện Biên Phủ, Lê Duẩn, Hàng Bông, Cửa Nam…

Đến giai đoạn 3 (2028-2029), Hà Nội dự kiến mở rộng “vùng phát thải thấp” ra toàn bộ khu vực Vành đai 1, với diện tích khoảng 26,07 km², chu vi 25 km, dân số khoảng 625.000 người.

Khu vực này hiện gồm 9 phường, được bao quanh bởi các tuyến giao thông như Hoàng Cầu, Đê La Thành, Xã Đàn, Đại Cồ Việt, Trần Khát Chân, Nguyễn Khoái, Yên Phụ, Âu Cơ, Lạc Long Quân, Bưởi, Cầu Giấy…

Để triển khai đề án, Hà Nội dự kiến phát triển hạ tầng giao thông xanh và giao thông công cộng như xe buýt điện, đường sắt đô thị, xe đạp, xe máy điện công cộng, trạm đổi pin.

Cùng với đó, TP sẽ thiết lập hệ thống giám sát, kiểm soát phương tiện ra vào khu vực thông qua camera nhận diện biển số, biển báo và hệ thống quản lý dữ liệu.

Hà Nội cũng đưa ra các chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân chuyển đổi sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch, đồng thời nâng cao tỷ lệ sử dụng giao thông công cộng.