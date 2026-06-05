Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý kiến nghị của Cần Thơ về đất đai sân golf 05/06/2026 16:59

(PLO)- Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời các đề xuất của Cần Thơ về thúc đẩy các dự án sân golf kết hợp du lịch, nghỉ dưỡng trước ngày 10-6.

Theo Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trên địa bàn TP sau sáp nhập có định hướng phát triển một số dự án sân golf, gắn với phát triển hạ tầng văn hóa, thể thao, du lịch và dịch vụ.

Tuy nhiên, do đặc thù thành phố có diện tích đất trồng lúa lớn (293.178 ha, chiếm tỉ lệ 46% tổng diện tích tự nhiên và 55% diện tích đất nông nghiệp), phân bố tương đối rộng, các vị trí quy hoạch sân golf đều có khả năng ảnh hưởng một phần đến đất trồng lúa, nhất là đất chuyên trồng lúa nước.

Điều này dẫn đến khó khăn trong triển khai do quy định hiện hành hạn chế việc sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án sân golf.

Dự án khu đô thị nghỉ dưỡng Mekong được đơn vị tư vấn báo cáo đề xuất với Chủ tịch UBND TP hồi tháng 8-2025.

Theo Điều 6 Nghị định số 52/2020, đất trồng lúa thuộc nhóm đất không được sử dụng để xây dựng sân golf và công trình phụ trợ, trừ một số trường hợp đặc thù đối với vùng trung du, miền núi. Quy định này chưa phù hợp với điều kiện của TP Cần Thơ, là đô thị trực thuộc Trung ương nhưng vẫn có tỉ trọng đất nông nghiệp, đất trồng lúa lớn.

Bên cạnh đó, khoản 17 Điều 79 Luật Đất đai năm 2024 và điểm đ khoản 4 Điều 5 Nghị định 102/2024 chỉ quy định Nhà nước thu hồi đất đối với các hạng mục sân golf, sân tập, hệ thống cây xanh, mặt nước, cảnh quan và công trình phục vụ quản lý, vận hành, khai thác sân golf, chưa bao gồm cơ sở lưu trú và dịch vụ cho người chơi golf.

Trong khi đó, định hướng quy hoạch hiện nay là phát triển các dự án sân golf theo mô hình tổ hợp sân golf kết hợp du lịch nghỉ dưỡng, thương mại, dịch vụ. Sự chưa đồng bộ này gây khó khăn trong xác định phạm vi thu hồi đất, phương thức lựa chọn nhà đầu tư và tổ chức thực hiện dự án.

Do đó, Cần Thơ kiến nghị Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 52/2020 theo hướng cho phép sử dụng đất trồng lúa để xây dựng sân golf và công trình phụ trợ hoặc cho phép TP Cần Thơ được thí điểm chuyển mục đích sử dụng một phần đất trồng lúa sang đất thể dục, thể thao để xây dựng sân golf tại các vị trí đã được quy hoạch sân golf.

Điều kiện là phải phù hợp quy hoạch thành phố, quy hoạch chung thành phố, không ảnh hưởng đến chỉ tiêu đất trồng lúa cấp tỉnh, có phương án sử dụng tầng đất mặt theo quy định pháp luật về trồng trọt; thực hiện đầy đủ đánh giá tác động môi trường theo quy định.

Cạnh đó, Cần Thơ kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật về đất đai theo hướng cho phép thu hồi đất đối với các dự án sân golf kết hợp du lịch nghỉ dưỡng, thương mại, dịch vụ theo phạm vi dự án nhằm bảo đảm đồng bộ quy hoạch, hiệu quả đầu tư và phát triển hạ tầng du lịch - dịch vụ.

Với kiến nghị của TP Cần Thơ, trong thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường có văn bản trả lời, hướng dẫn UBND TP Cần Thơ triển khai thực hiện theo quy định hiện hành, hoàn thành trước ngày 10-6-2026.

Đối với những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về đất đai, Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, tổng hợp đầy đủ các đề xuất, kiến nghị của TP Cần Thơ trong quá trình tham mưu, trình cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia và sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2024.

Đồng thời. Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Tư pháp, UBND TP Cần Thơ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng tác động, đề xuất cụ thể các cơ chế, chính sách đặc thù đối với thành phố trong quá trình tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội, trong đó có các cơ chế, chính sách về đất đai như kiến nghị của TP Cần Thơ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6.