TP.HCM mở tuyến xe buýt du lịch 2 tầng thoáng nóc kết nối trung tâm với phường Bình Trưng 25/06/2026 20:24

(PLO)- Từ ngày 4-7, TP.HCM chính thức đưa vào hoạt động tuyến xe buýt du lịch 2 tầng thoáng nóc không trợ giá mang số hiệu DL06, kết nối khu vực trung tâm TP.HCM với phường Bình Trưng.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM cho biết tuyến DL06 có chiều dài gần 28 km, thời gian hành trình khoảng 110 phút/chuyến. Xe hoạt động hằng ngày từ 8 giờ đến 19 giờ.

Đây là loại hình vận tải kết hợp tham quan, cho phép hành khách chiêm ngưỡng cảnh quan đô thị từ tầng cao của xe, đi qua nhiều công trình kiến trúc, tuyến đường biểu tượng và các khu đô thị hiện đại của TP.HCM.

Tuyến xe buýt du lịch 2 tầng thoáng nóc DL06 sẽ chính thức phục vụ hành khách từ ngày 4-7.

Lộ trình tuyến bắt đầu từ Bến xe buýt Sài Gòn, đi qua các khu vực trung tâm, dọc tuyến đường Tôn Đức Thắng ven sông Sài Gòn, khu vực Bến Nhà Rồng, Thủ Thiêm, khu đô thị Sala, Đảo Kim Cương, Bình Trưng. Sau đó, quay trở lại trung tâm TP.

Một số điểm dừng nổi bật gồm: Bến xe buýt Sài Gòn; Hàm Nghi; Nguyễn Tất Thành; Bến thủy nội địa Thủ Thiêm; Khu đô thị Sala; Đảo Kim Cương; Khu vực phường Bình Trưng; Công trường Công xã Paris; Đồng Khởi; Phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Trung tâm cho biết trong giai đoạn đầu, từ ngày 4-7 đến trước ngày 1-10, tuyến DL06 khai thác 5 chuyến/ngày.

Từ ngày 1-10 đến 31-10, số chuyến sẽ tăng lên 10 chuyến/ngày. Từ ngày 1-11 trở đi, tuyến hoạt động với tần suất 15 chuyến/ngày nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan ngày càng tăng của người dân và du khách.

Giá vé được thực hiện theo phương án kê khai của đơn vị khai thác theo quy định hiện hành.

Việc đưa tuyến xe buýt du lịch 2 tầng thoáng vào hoạt động được kỳ vọng sẽ góp phần làm phong phú hệ sinh thái du lịch của TP, đặc biệt là loại hình tham quan đô thị.

"Tuyến xe không chỉ kết nối các điểm đến nổi bật ở khu vực trung tâm với các khu đô thị mới phía Đông TP.HCM mà còn tạo thêm lựa chọn trải nghiệm cho du khách trong nước và quốc tế.

Đây cũng là một bước đi trong định hướng phát triển giao thông gắn với du lịch của TP.HCM. Đồng thời, khai thác hiệu quả lợi thế cảnh quan đô thị ven sông, các công trình kiến trúc đặc sắc và không gian đô thị hiện đại, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh một TP.HCM năng động, thân thiện và giàu bản sắc" - Trung tâm Quản lý giao thông công cộng cho biết.