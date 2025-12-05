Xe buýt 2 tầng đậu lộn xộn ở trung tâm, TP.HCM sẽ dùng camera xử phạt 05/12/2025 07:42

(PLO)- Buýt 2 tầng dừng đậu không đúng quy định ở Bưu điện TP, Nhà hát TP, đường Đồng Khởi, đường Lê Lợi... TP.HCM sẽ chấn chỉnh, sử dụng camera để xử phạt.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc chấn chỉnh hoạt động của các tuyến xe buýt sử dụng xe ôtô thoáng nóc (buýt 2 tầng) chở khách du lịch trên địa bàn thành phố.

Qua theo dõi tình hình trật tự an toàn giao thông tại khu vực trung tâm thành phố, Sở Xây dựng nhận thấy tình trạng các phương tiện xe buýt 2 tầng không chấp hành hệ thống biển báo giao thông đường bộ, lưu thông vào đường cấm; dừng xe, đỗ xe không đúng quy định để đón trả khách, thu hẹp bề rộng mặt đường lưu thông, gây mất trật tự an toàn giao thông tại các khu vực được quy định.

Nhằm tăng cường đảm bảo an toàn giao thông, xây dựng nét đẹp văn minh đô thị khu vực trung tâm TP, Sở Xây dựng đề nghị Công ty TNHH Ảnh Việt Hop on - Hop off Việt Nam và Công ty Cổ phần du lịch Việt Nam - Hà Nội phổ biến đến các tài xế chấp hành nghiêm các quy định trong quá trình hoạt động tuyến xe buýt 2 tầng. Phải thực hiện đón, trả khách tại các điểm dừng xe buýt và tuân thủ hệ thống biển báo giao thông đường bộ theo quy định.

Đề nghị phòng CSGT, Công an TP tiếp tục phối hợp tăng cường công tác kiểm tra các trường hợp phương tiện dừng đậu không đúng quy định tại vị trí trước Bưu điện TP, Nhà hát TP và trên đường Đồng Khởi, đường Lê Lợi, đường Nguyễn Huệ, đường Lê Duẩn, chợ Bến Thành, Công xã Paris... để xử lý theo quy định; sử dụng camera xử phạt tại các khu vực này.

Xe buýt 2 tầng lưu thông trên đường. Ảnh minh họa: Thu Trinh

Đề nghị Sở Văn hóa và Du lịch xem xét, có ý kiến về việc quảng cáo trên các xe buýt 2 tầng để đảm bảo phù hợp mỹ quan, không ảnh hưởng đến hình ảnh TP.

Đề nghị UBND phường Sài Gòn chỉ đạo các lực lượng chức năng trực thuộc tăng cường xử lý vi phạm sử dụng hè phố trái quy định trên địa bàn quản lý đối với hoạt động đón, trả khách của các đơn vị hoạt động tuyến xe buýt 2 tầng; giám sát việc chấp hành quy định của các đơn vị này và kịp thời phản ánh về Sở Xây dựng.

Giao Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ rà soát, đề xuất phương án tháo dỡ biển báo phụ cho phép xe ô tô thoáng nóc rẽ trái tại khu vực trung tâm thành phố (do các phương tiện này đang hoạt động theo loại hình xe buýt), báo cáo về Sở Xây dựng trong tháng 12-2025.