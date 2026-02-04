Một cán bộ CSGT tỉnh Thái Nguyên tử vong khi đang làm nhiệm vụ 04/02/2026 15:49

(PLO)- Cán bộ CSGT đang làm việc với tài xế xe tải biển số Hưng Yên trên quốc lộ 1B thì bị xe tải khác lao tới tông trúng khiến chiến sĩ CSGT tử vong, tài xế xe tải biển số Hưng Yên nguy kịch.

Chiều 4-2, Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ tai nạn giữa hai xe tải làm một cán bộ CSGT tử vong và một người nguy kịch.

Vụ tai nạn xảy ra lúc trưa 4-2, tại tuyến đường xóm Gốc Vối (phường Cao Ngạn, tỉnh Thái Nguyên.

Hiện trường vụ tai nạn

Thời điểm nêu trên, cán bộ CSGT thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đang làm việc với tài xế xe tải biển số tỉnh Hưng Yên thì bị một xe tải mang biển số đăng ký tỉnh Thái Nguyên lao tới tông trúng.

Cú tông bất ngờ làm một cán bộ CSGT tử vong tại chỗ. Tài xế xe tải biển số đăng ký tỉnh Hưng Yên nguy kịch.

Tại hiện trường cho thấy chiếc xe tải mang BKS đăng ký ở Hưng Yên bị húc lao lên lề đường tông vào cây hoa sữa trên vỉa hè. Chiếc xe tải còn lại hư hỏng nặng phần đầu.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên và Trung tá Chu Anh Tuấn, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên, đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn và điều tra, xử lý vụ việc.