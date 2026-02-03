Khởi tố 3 bị can mua bán 8,4 tỉ email trên toàn thế giới 03/02/2026 17:48

(PLO)- Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố ba bị can mua bán, trao đổi hơn 8,4 tỉ email của người dùng trên thế giới và khuyến cáo người dân cần cẩn trọng bảo vệ tài khoản.

Ngày 3-2, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L.V.D (24 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa), D.D.D (25 tuổi, trú Gia Lai) và N.G (26 tuổi, trú Hà Nội) về tội xâm nhập trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện nhóm này hoạt động có tổ chức, lợi dụng không gian mạng để xâm nhập trái phép vào email của người khác nhằm thu lợi bất chính.

Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố ba bị can và có khuyến cáo người dân cần cẩn trọng bảo vệ tài khoản.

Thủ đoạn của các đối tượng là liên hệ với người nước ngoài qua Telegram để mua bán, trao đổi thông tin email gồm tên đăng nhập và mật khẩu bị rò rỉ từ các cuộc tấn công mạng. Sau đó, nhóm này dùng phần mềm tự động xâm nhập trái phép vào các email này để thu thập, phân tích thông tin và bán lại kiếm lời.

Căn cứ kết quả xác minh, ngày 30-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố ba bị can nêu trên. Từ năm 2024 đến năm 2025, nhóm này đã mua bán, trao đổi hơn 8,4 tỉ email của người dùng trên toàn thế giới. Các đối tượng đã xâm nhập, thu thập trái phép thông tin để bán cho người khác, thu lợi hàng trăm triệu đồng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định.