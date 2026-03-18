Lời khai của người đàn ông đánh nữ shipper ở phường Gia Định 18/03/2026 11:30

(PLO)- Tại cơ quan công an, người đàn ông hành hung nữ nhân viên giao hàng ở phường Gia Định, TP.HCM khai do xảy ra tranh cãi trong lúc nhận đồ ăn nên không kiềm chế được, đánh nạn nhân.

Ngày 18-3, Công an TP.HCM cho biết, Công an phường Gia Định đang lấy lời khai với người liên quan, củng cố hồ sơ xử lý người đàn ông đã có hành vi tấn công một nữ shipper giao hàng.

Theo xác minh ban đầu, khoảng 13 giờ 50 phút ngày 15-3-2026, Công an phường Gia Định tiếp nhận tin báo của chị H T D T (44 tuổi, ngụ TP.HCM) về việc bị một người đàn ông hành hung khi đang giao hàng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an nhanh chóng xác minh, mời Trương Nguyên Huy (31 tuổi, ngụ tại địa chỉ xảy ra vụ việc) đến làm việc để làm rõ.

Công an lấy lời khai với Huy. Ảnh: CA

Theo trình bày của chị T, trưa cùng ngày chị nhận đơn giao đồ ăn thông qua ứng dụng và đến địa chỉ giao hàng theo yêu cầu của khách. Người đặt đề nghị để đồ ăn tại quầy lễ tân của một khách sạn. Tuy nhiên thời điểm này không có nhân viên lễ tân nên chị T đề nghị chờ người nhận ra trực tiếp.

Ít phút sau, Huy đi ra nhận hàng. Trong lúc trao đổi, hai bên xảy ra lời qua tiếng lại do bất đồng về cách thức giao nhận. Sau đó, Huy bất ngờ dùng tay đánh nhiều cái vào vùng đầu chị T khiến chị ngã xuống đường, xe máy đổ đè lên chân.

Huy thừa nhận việc đánh nữ shipper. Ảnh: CA

Chưa dừng lại, Huy tiếp tục xô đẩy khiến chị T ngã thêm một lần nữa. Vụ việc chỉ dừng lại khi người dân xung quanh chạy đến can ngăn. Sau đó, chị T được hỗ trợ đưa đi bệnh viện để thăm khám.

Làm việc với công an, Huy thừa nhận giữa hai bên xảy ra tranh cãi do mâu thuẫn trong việc nhận hàng. Trong lúc nóng giận, Huy đã dùng tay đánh vào vùng đầu chị T nhiều lần và kéo tay khiến nạn nhân ngã.

Hiện Công an phường Gia Định đang phối hợp các đơn vị liên quan thu thập, củng cố hồ sơ, tài liệu chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo cơ quan chức năng, việc sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, dù xuất phát từ những va chạm nhỏ trong đời sống, là hành vi không thể chấp nhận và sẽ bị xử lý nghiêm. Chỉ một phút nóng giận, thiếu kiềm chế có thể khiến người vi phạm phải đối diện trách nhiệm pháp lý, bồi thường dân sự và nhiều hệ lụy cho bản thân, gia đình và xã hội.

Công an TP.HCM cho biết sẽ kiên quyết điều tra, xử lý dứt điểm các hành vi côn đồ, xâm hại sức khỏe người khác, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh, không giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.