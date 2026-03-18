Tạm giữ 3 người đập phá quán cơm trên đường Trường Sơn 18/03/2026 07:34

(PLO)- Do mâu thuẫn nợ nần, hai nhóm người tìm đến quán cơm trên đường Trường Sơn để giải quyết. Sau đó, các bên xảy ra xô xát và đập phá tài sản, gây náo loạn khu vực.

Ngày 18-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tống đạt lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với NVT (33 tuổi, ngụ phường Vườn Lài, TP.HCM), DNC (33 tuổi, ngụ phường Hòa Hưng, TP.HCM) và PVNS (35 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM).

Các nghi phạm bị điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Công an đang củng cố hồ sơ, xử lý nhóm người về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn nợ nần, nhóm của NVT và DNC đến quán cơm tại số 41 Trường Sơn, phường Hòa Hưng, TP.HCM để tìm PVNS nói chuyện.

Tại đây, hai bên cự cãi rồi xô xát. Những người liên quan dùng ghế inox đập phá trong quán, gây náo loạn khu vực và ảnh hưởng đến trật tự công cộng.

Nhận tin báo, Công an phường Hòa Hưng nhanh chóng có mặt, kịp thời ngăn chặn vụ việc. Lực lượng chức năng đã đưa NVT, PVNS, DNC cùng những người liên quan về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, nhóm này thừa nhận toàn bộ hành vi gây rối, đập phá tài sản.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò từng người để xử lý theo quy định pháp luật.