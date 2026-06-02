Lật thuyền trên sông Ngàn Phố, 4 người tử vong thương tâm 02/06/2026 21:40

(PLO)- Chiếc thuyền không may bị lật, bốn người trong một gia đình đuối nước tử vong.

Chiều tối 2-6, tại thôn Vũng Tròn, xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh, xảy ra vụ đuối tại sông Ngàn Phố làm một phụ nữ và ba trẻ em tử vong.

Khu vực xảy ra vụ đuối nước. Ảnh: HS

Được biết, cuối chiều hôm nay, chị Phạm Thị Hồng Nhiên (SN 1990, trú xã Đức Thọ, Hà Tĩnh) cùng con gái Nguyễn Thùy Dương (SN 2021) về quê ngoại chơi.

Chị Nhiên cùng cháu Dương và hai cháu Phạm Quỳnh Anh (SN 2014), Phạm Minh Thông (SN 2018, đều trú thôn Chế Biến, xã Sơn Kim 2) chèo thuyền ra khu vực sông Ngàn Phố để vui chơi, tắm sông.

Khi đang di chuyển trên sông, chiếc thuyền không may bị lật khiến cả bốn người rơi xuống nước sâu.

Đến khoảng 17 giờ 45 phút, một số người dân ở thôn Vũng Tròn, xã Sơn Kim 1, phát hiện có người đang bị đuối nước nên hô hoán ứng cứu.

Nhận được tin báo, chính quyền xã Sơn Kim 1 huy động lực lượng khẩn trương tìm kiếm cứu nạn.

Khi đưa được chị Nhiên cùng hai cháu lên thì cả ba đã tử vong. Cháu Dương được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sau khi cơ quan công an hoàn tất các thủ tục cần thiết, chính quyền địa phương đã phối hợp cơ quan chức năng bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.