Liên tiếp học sinh tử vong do đuối nước: Khi kỹ năng an toàn còn thiếu 19/05/2026 16:04

(PLO)- Bộ Y tế vừa thăm hỏi gia đình những nạn nhân đuối nước ở Phú Thọ, đồng thời yêu cầu các địa phương tăng cường phòng chống tai nạn, đuối nước ở trẻ em dịp hè.

Sáng 19-5, đoàn công tác của Bộ Y tế gồm đại diện Cục Bà mẹ và Trẻ em, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, cùng lãnh đạo địa phương đã tới thăm hỏi, động viên, thắp hương và chia buồn cùng gia đình 5 học sinh tử vong trong vụ đuối nước thương tâm tại tỉnh Phú Thọ.

Nỗi đau từ bãi bồi ven sông

Tại buổi làm việc với chính quyền địa phương, đại diện đoàn công tác nhìn nhận đây là vụ tai nạn thương tâm, xảy ra vào thời điểm học sinh nghỉ hè, nguy cơ đuối nước tăng cao.

Qua đó, Bộ Y tế đề nghị địa phương tiếp tục rà soát các khu vực nguy hiểm ven sông, hồ; tăng cường cắm biển cảnh báo, trang bị thiết bị cứu hộ và đẩy mạnh tuyên truyền kỹ năng an toàn dưới nước cho trẻ em.

Đoàn công tác của Bộ Y tế thắp hương và chia buồn cùng gia đình các em học sinh tử vong trong vụ đuối nước tại tỉnh Phú Thọ. Ảnh: MOET

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ, cho biết tối 18-5, sau khi hoàn tất các thủ tục, gia đình đã đưa 3 cháu đi hỏa táng và hoàn tất vào khoảng 20 giờ cùng ngày.

Trong ngày hôm nay, các gia đình tổ chức phát tang, đón các đoàn đến thăm viếng, tổ chức lễ truy điệu và an táng các cháu tại các nghĩa trang trên địa bàn các thôn. Trong số các nạn nhân, 2 cháu thuộc cùng một thôn, 3 cháu ở thôn khác.

Theo thông tin ban đầu, chiều hôm xảy ra vụ việc, nhóm học sinh lớp 6, lớp 7 và lớp 8 được nghỉ học sớm nên đã rủ nhau ra khu vực bãi sông chơi và tắm. Thời điểm này nước sông không lớn, xuất hiện bãi cát rộng.

Nhóm có tổng cộng 9 cháu. Khi sự việc xảy ra, các cháu còn lại hoảng loạn chạy lên khu vực quán gần đó kêu cứu. Tuy nhiên, khoảng cách từ bãi sông lên khu dân cư khá xa, khi người dân xuống đến nơi chỉ kịp đưa được 1 cháu lên bờ nhưng không thể cứu sống.

"Các nạn nhân chủ yếu là học sinh lớp 6, 7, 8. Dù phần lớn biết bơi nhưng chỉ ở mức tự phát, chưa được đào tạo bài bản về kỹ năng an toàn dưới nước. Khi gặp tình huống hoảng loạn, các cháu ôm, níu nhau nên không thể thoát ra", ông Dũng cho biết.

Khu vực xảy ra vụ việc là một nhánh lạch thông ra sông, có nhiều hố sâu do hoạt động khai thác cát trước đây để lại. Theo chính quyền địa phương, đây không phải lạch tự nhiên mà hình thành sau quá trình khai thác cát, làm thay đổi dòng chảy và địa hình lòng sông. Trước đây khu vực này từng xảy ra nhiều vụ đuối nước, riêng năm 2008 có 4 trường hợp tử vong.

Xã Sông Lô có khoảng 34.000 dân, nhiều sông hồ và gần 10 km sông chảy qua. Hằng năm, địa phương đều xây dựng kế hoạch phòng chống tai nạn đuối nước, chỉ đạo các trường học ký cam kết với phụ huynh, cắm biển cảnh báo tại khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, do chiều dài tuyến sông lớn nên chưa thể bố trí đầy đủ thiết bị cứu hộ ở tất cả các điểm nguy hiểm.

Đồng bộ các giải pháp bảo vệ trẻ em

Chia sẻ với mất mát của các gia đình nạn nhân, ông Đinh Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế), nhìn nhận việc thiếu các biện pháp an toàn tại khu vực sông, suối, ao hồ không chỉ gây nguy hiểm cho trẻ em, mà còn tiềm ẩn rủi ro đối với cả người dân và những người tham gia cứu hộ.

Ông Tuấn nhấn mạnh không phải ai biết bơi cũng có thể an toàn tuyệt đối, nhưng nếu được trang bị kỹ năng an toàn dưới nước thì khả năng bảo vệ tính mạng sẽ cao hơn rất nhiều.

"Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế đã ban hành các hướng dẫn, giáo trình liên quan đến dạy bơi và kỹ năng an toàn trong môi trường nước, tuy nhiên việc triển khai cần được đẩy mạnh hơn nữa trên phạm vi cả nước", ông Tuấn nói.

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị kiểm tra, rà soát toàn bộ các khu vực nước sâu, công trình, ao hồ, sông suối nguy cơ cao để kịp thời cắm biển cảnh báo, rào chắn. Ảnh: MOET

Theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước, đặc biệt vào dịp hè. Riêng năm 2025 giảm còn 1.512 trường hợp trẻ em bị tử vong do đuối nước.

Lãnh đạo Cục Bà mẹ và Trẻ em nhận định thời gian qua, công tác tuyên truyền, giáo dục dù được triển khai thường xuyên nhưng các vụ việc đau lòng vẫn liên tiếp xảy ra, đặc biệt vào mùa hè, mùa mưa bão.

Để chủ động bảo vệ tính mạng trẻ em, các cấp bộ, ngành và địa phương cần tập trung thực hiện đồng bộ nhiều nhóm giải pháp thực tiễn. Trước hết, cần đổi mới truyền thông đến từng hộ gia đình, phổ biến tài liệu hướng dẫn kỹ năng trực tiếp đến người dân, cha mẹ, học sinh và cộng đồng.

Cùng với đó, các đơn vị phải chủ động kiểm tra, rà soát toàn bộ các khu vực nước sâu, công trình, ao hồ, sông suối nguy cơ cao để kịp thời cắm biển cảnh báo, rào chắn hoặc bố trí lực lượng cảnh giới nhằm xóa bỏ các điểm đen nguy hiểm. Các địa phương cần ưu tiên bố trí nguồn lực, kết hợp huy động sự tham gia của cộng đồng để xã hội hóa và phổ cập bơi an toàn, tăng tỉ lệ trẻ em được học bơi và trang bị kỹ năng sinh tồn.

Ngành giáo dục, văn hóa - thể thao và đoàn thanh niên cần phối hợp chặt chẽ tạo ra các điểm vui chơi, quản lý trẻ em hiệu quả trong dịp hè. Về mặt quản lý, cần duy trì, cập nhật liên tục hệ thống thu thập số liệu, phân tích kịp thời nguyên nhân từng vụ việc để đưa ra các giải pháp khắc phục tận gốc.