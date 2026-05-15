Bộ Y tế thu hồi toàn quốc lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% 15/05/2026 16:20

(PLO)- Bộ Y tế thu hồi toàn quốc lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% do Pharmedic sản xuất vì không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ trong theo quy định.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định thu hồi trên toàn quốc đối với một lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9%. Sản phẩm bị thu hồi có số giấy đăng ký lưu hành 893100060724, số lô 10370725, ngày sản xuất 14-7-2025 và hạn dùng đến ngày 14-1-2028.

Đây là sản phẩm do Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic sản xuất.

Trước đó, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện lấy mẫu sản phẩm tại quầy thuốc Kim Liên, xã Trà Giang, để kiểm tra chất lượng.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy sản phẩm không đáp ứng các yêu cầu về chỉ tiêu độ trong, vi phạm mức độ 3.

Sau đó, Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM đã lấy mẫu bổ sung đối với lô thuốc nêu trên để đối soát. Kết quả phân tích cũng ghi nhận lô thuốc này không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ trong.

Bộ Y tế thu hồi toàn quốc lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% do Pharmedic sản xuất vì không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ trong. (Ảnh minh hoạ)

Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty Pharmedic ngừng kinh doanh và thực hiện biệt trữ toàn bộ lô thuốc nêu trên. Doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo chi tiết tình hình phân phối lô thuốc này tới các cơ sở bán buôn, nhà thuốc và các cơ sở khám chữa bệnh.

Đồng thời, công ty phải gửi thông báo thu hồi tới toàn bộ hệ thống phân phối, tổ chức tiếp nhận và thu hồi toàn bộ lô thuốc vi phạm trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 11-5.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị các cơ sở bán buôn, bán lẻ và các chuỗi nhà thuốc dừng ngay kinh doanh, cung cấp cũng như cấp phát lô thuốc nhỏ mắt nói trên; nhanh chóng thu hồi để trả lại cho đơn vị cung ứng.

Các cơ sở khám chữa bệnh cùng người dân được khuyến cáo ngừng việc kê đơn và sử dụng sản phẩm thuộc lô bị thu hồi, thực hiện trả lại thuốc cho nơi đã cung cấp.

Sở Y tế các tỉnh, thành được yêu cầu tăng cường giám sát chất lượng thuốc lưu hành trên thị trường, đặc biệt tập trung lấy mẫu kiểm nghiệm đối với sản phẩm nằm trong diện bị thu hồi để đảm bảo an toàn cho người dùng.