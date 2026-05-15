Suýt tắc đường thở vì thói quen nhai đá lạnh giải nhiệt 15/05/2026 11:28

Ngày 15-5, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) cho biết vừa điều trị cho nam bệnh nhân NVT (66 tuổi, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng suy hô hấp và khó thở nghiêm trọng.

Theo lời kể của người nhà, ông T có thói quen nhai đá viên để giải nhiệt nhanh chóng sau mỗi lần đi đánh bóng hoặc đi ngoài trời nắng về. 2 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau họng, đau amidan kèm sốt cao.

Chỉ sau 1 ngày, tình trạng sức khỏe của ông nhanh chóng chuyển biến nặng. Bệnh nhân xuất hiện triệu chứng khó nuốt, khó thở và ngay lập tức được người nhà đưa đi cấp cứu.

Bác sĩ Trịnh Thùy Liên, chuyên khoa Tai Mũi Họng - Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và Quốc tế, cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng niêm mạc họng viêm đỏ và lưỡi gà nề mọng.

Tại thành bên họng xuất hiện một khối phồng có điểm mủ trắng đẩy phồng lên, kèm theo tình trạng viêm phù nề lan tỏa toàn bộ thanh quản. Đặc biệt, nắp thanh thiệt phù nề tạo thành hình "mõm cá mè", tình trạng này khiến cho khe thở thanh môn bị chít hẹp và ứ đọng rất nhiều đờm dãi.

Nam bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy hô hấp và khó thở nghiêm trọng. Ảnh: BVCC

Kết quả các xét nghiệm cho thấy bệnh nhân đang trong tình trạng nhiễm trùng nghiêm trọng. Cụ thể, số lượng bạch cầu tăng cao, định lượng CRP (chỉ số viêm) tăng lên mức 55.1 mg/L. Kết quả chụp cắt lớp vi tính ghi nhận sự xuất hiện của một ổ áp xe quanh amidan trái với kích thước lên tới 16x41 mm, kèm theo các tổn thương vôi hóa gây hẹp vùng hầu họng và đường thở.

Bệnh nhân được chẩn đoán mắc áp xe quanh amidan trái thể dưới và viêm phù nề thanh thiệt cấp.

Theo bác sĩ Liên, đây là một ca bệnh khó xử lý do bệnh nhân đã lớn tuổi, ổ áp xe lại nằm ở vị trí phức tạp là thể dưới và đường thở lúc này đã bị chít hẹp gần như hoàn toàn.

Việc đặt ống thở qua đường miệng để gây mê phẫu thuật phải đối mặt với nguy cơ thất bại cao. "Nếu không đặt được ống thở, ê-kíp điều trị sẽ buộc phải mở nội khí quản qua da để hỗ trợ bệnh nhân thở máy. Tuy nhiên, nhờ vào kinh nghiệm xử trí dày dặn, các bác sĩ đã đặt nội khí quản thành công, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để chích rạch và dẫn lưu ổ áp xe", bác sĩ Liên nói.

Sau 5 ngày được điều trị tích cực và thực hiện thủ thuật chích dẫn lưu, sức khỏe của ông T hồi phục, tình trạng ổn định và được cho xuất viện. Các bác sĩ cũng chỉ định sau 1 tháng khi tình trạng viêm đã hoàn toàn ổn định, bệnh nhân cần thực hiện phẫu thuật cắt amidan để triệt tiêu dứt điểm nguy cơ tái phát bệnh.

Các bác sĩ cho biết khi cơ thể đang trong trạng thái nóng sau quá trình vận động hoặc đi ngoài nắng, việc uống nước đá lạnh đột ngột có thể tạo ra sự chênh lệch nhiệt độ rất lớn tại vùng họng. Điều này khiến cho niêm mạc họng và amidan bị kích thích mạnh mẽ, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn phát triển, gây ra tình trạng viêm và hình thành nên các ổ áp xe.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên bỏ thói quen nhai đá và uống nước lạnh thường xuyên. Việc làm này không chỉ gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe răng miệng mà còn làm tăng cao nguy cơ mắc bệnh viêm họng, viêm amidan kéo dài cũng như các biến chứng nguy hiểm như áp xe quanh amidan.

Đặc biệt, người dân không nên uống nước quá lạnh khi vừa đi nắng về, mà nên sử dụng nước ấm hoặc nước lọc ở nhiệt độ phòng và uống từng ngụm nhỏ để cơ thể có thời gian thích nghi dần.

Áp xe amidan thể dưới được các bác sĩ đánh giá là biến chứng nguy hiểm. Nếu người dân nhận thấy bản thân có các dấu hiệu như đau họng kèm theo khó nuốt, khó thở và sốt cao thì cần phải đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và xử lý kịp thời, tuyệt đối tránh để xảy ra nguy cơ suy hô hấp có thể dẫn đến tử vong.