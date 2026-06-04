Công bố thể thức thay đổi giải Carabao Cup mùa tới 04/06/2026 12:19

Hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp Anh (EFL) vừa công bố thể thức Carabao Cup (còn gọi là League Cup hay Cúp liên đoàn Anh) được sửa đổi sau khi 9 đội bóng Premier League giành vé dự 3 cúp châu Âu mùa tới.

Theo đó, có 4 đội bóng từ League Two sẽ tham gia vòng sơ loại Carabao Cup do số lượng các CLB Premier League giành quyền tham dự cúp châu Âu quá nhiều. Crystal Palace đã trở thành đội bóng Anh thứ chín giành được suất tham dự đấu trường châu Âu mùa giải tới sau khi đánh bại Rayo Vallecano trong trận chung kết Conference League, gia nhập cùng Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Liverpool, Bournemouth, Sunderland và Brighton.

Tuy nhiên, hiệu ứng dây chuyền từ thành công đó của bóng đá Anh sẽ ảnh hưởng đến các đội bóng ở các giải đấu thấp hơn, đặc biệt là ở Cúp Liên đoàn Anh. Truyền thông Anh đã xác nhận tác động của điều này đối với các đội trong giai đoạn đầu của Cúp Liên đoàn Anh. Giải đấu cúp quốc nội đầu tiên của mùa giải này có thể gặp một số khó khăn về mặt hậu cần.

Carabao Cup mùa tới sẽ có những thay đổi. ẢNH: MIRROR

York City và Rochdale, hai đội bóng mới thăng hạng từ National League, sẽ lần lượt đối đầu với Crawley Town và Tranmere Rovers ở vòng sơ loại League Cup. Hai vòng đầu tiên của League Cup được chia theo khu vực, các đội bóng từ miền Bắc và miền Nam nước Anh sẽ thi đấu với các CLB khác trong khu vực của họ. Đội thắng trong trận đấu ở vòng một có sự tham gia của Crawley Town sẽ tiến vào nhánh phía Nam, mặc dù ba đội còn lại thường được xếp vào nhánh phía Bắc.

Sau đó, lễ bốc thăm sẽ được điều chỉnh trước vòng Hai, với đội nằm ở vị trí cực nam nhất trong nhánh phía bắc sẽ đổi vị trí nếu cần thiết để cân bằng lại mọi thứ. 70 đội sẽ tham gia vòng một, với 35 đội tiến vào vòng hai. Họ sẽ cùng tranh tài với 11 CLB của Ngoại hạng Anh không có lịch thi đấu tại cúp châu Âu.

Các đội bóng Ngoại hạng Anh tham dự các giải đấu châu Âu sẽ bắt đầu Carabao Cup mùa 2026 - 2027 từ vòng 3 như thường lệ. Có 32 đội bóng góp mặt ở giai đoạn này.

Lễ bốc thăm vòng sơ loại Carabao Cup:

York City vs Crawley Town

Tranmre Rovers vs Rochdale