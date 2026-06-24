Bị vùi dập sau trận hòa, Ronaldo gửi lời cảnh báo 24/06/2026 11:57

(PLO)- Tiền đạo Cristiano Ronaldo đã biến những lời hoài nghi thành động lực bằng màn trình diễn đầy thuyết phục trong chiến thắng 5-0 của Bồ Đào Nha trước Uzbekistan.

Ở tuổi 41, đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo tiếp tục viết thêm một chương đặc biệt trong sự nghiệp khi ghi dấu ấn lịch sử tại FIFA World Cup 2026.

Trước mỗi trận đấu có sự xuất hiện của Ronaldo, mọi ánh mắt đều đổ dồn về anh. Từ trên khán đài đến mạng xã hội, từng bước chạy, từng khoảnh khắc chạm bóng của siêu sao người Bồ Đào Nha đều trở thành tâm điểm. Những tiếng hô quen thuộc “Siuuu!” liên tục vang lên, chờ đợi một lần nữa được bùng nổ khi anh tìm thấy mành lưới đối phương.

Tuy nhiên, sau bàn thắng mở tỷ số trước Uzbekistan, CR7 lại tạo ra một hình ảnh khác biệt. Anh không chạy đến góc sân ăn mừng như thường lệ, mà hướng về phía ban huấn luyện và các đồng đội. Cái ôm dành cho tập thể, đặc biệt là HLV Roberto Martinez, như một lời khẳng định rằng chiến thắng của Bồ Đào Nha quan trọng hơn mọi thành tích cá nhân.

Số 7 cảm ơn đồng đội và Ban huấn luyện đã luôn tin tưởng vào anh. Ảnh: EPA.

Đây cũng là thời điểm Ronaldo muốn gửi thông điệp sau khoảng thời gian chịu nhiều áp lực. Trận hòa trước CHDC Congo ở lượt đấu đầu tiên khiến Bồ Đào Nha nhận nhiều chỉ trích, trong đó bản thân Ronaldo và HLV Martinez là những người bị nhắc đến nhiều nhất. “Đó là một tuần rất khó khăn. Những lời chỉ trích dành cho tôi rất lớn, nhưng sau hơn hai thập kỷ chơi bóng, tôi biết cách đối mặt với điều đó”, Ronaldo chia sẻ.

Theo đội trưởng Bồ Đào Nha, điều quan trọng nhất lúc này là sự đoàn kết trong nội bộ đội bóng. Anh cho rằng những ý kiến bên ngoài là thứ không thể kiểm soát, còn các cầu thủ chỉ có thể tập trung vào màn trình diễn trên sân.

Sau khi cùng các đồng đội chia sẻ niềm vui, Ronaldo mới thực hiện màn ăn mừng quen thuộc của mình. Đó là khoảnh khắc cho thấy bản lĩnh của một cầu thủ đã trải qua mọi áp lực nhưng vẫn giữ nguyên khát vọng chiến thắng.

Ronaldo là người đầu tiên ghi bàn ở 6 vòng chung kết World Cup. Ảnh: EPA.

Chiến thắng trước Uzbekistan mang ý nghĩa đặc biệt với Ronaldo. Hai bàn thắng trong trận đấu giúp anh tiếp tục nâng cao những cột mốc chưa từng có tại World Cup. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở sáu kỳ World Cup khác nhau gồm 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 và 2026.

Đồng thời, CR7 cũng cán mốc 10 bàn thắng tại World Cup, trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất của Bồ Đào Nha trong lịch sử giải đấu. Dù đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp, anh vẫn cho thấy khả năng xuất hiện đúng lúc ở những thời điểm quan trọng.

“Ghi bàn tại World Cup luôn là điều đặc biệt. Chúng tôi muốn phản ứng sau trận đấu trước và hôm nay toàn đội rất hạnh phúc. Những kỷ lục cá nhân rất tuyệt, nhưng mục tiêu lớn nhất vẫn là giúp đội tuyển đạt được thành công”, anh nói.

Không gì cản nổi những nỗ lực không mệt mỏi của chân sút 41 tuổi. Ảnh: EPA.

World Cup 2026 đang chứng kiến nhiều màn trình diễn ấn tượng của các ngôi sao hàng đầu, nhưng Ronaldo một lần nữa chứng minh anh vẫn là nhân tố đặc biệt của Bồ Đào Nha. Có thể anh không còn tạo ra những màn bùng nổ liên tục như thời kỳ đỉnh cao, nhưng khả năng quyết định trận đấu vẫn luôn hiện diện.

“Tôi luôn ở đó. Sớm hay muộn tôi cũng sẽ xuất hiện. Tôi chỉ tiếp tục làm công việc của mình và tin vào những gì mình đang làm”, Ronaldo khẳng định.

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn đang viết tiếp câu chuyện mà chính anh là nhân vật chính. Và tại World Cup 2026, thế giới một lần nữa phải nhắc đến cái tên Cristiano Ronaldo.