Sao tuyển Áo tuyên chiến Messi 22/06/2026 14:41

(PLO)- Tiền vệ Konrad Laimer của đội tuyển Áo đã chia sẻ về mục tiêu của đội bóng tại FIFA World Cup 2026, vai trò đặc biệt của đội trưởng David Alaba và sự háo hức trước màn chạm trán với nhà đương kim vô địch Argentina cùng siêu sao Lionel Messi.

Nhắc đến Alaba, tiền vệ Laimer dành sự tôn trọng lớn cho người đàn anh trong cuộc phỏng vấn với FIFA. Theo anh, kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao trong nhiều năm qua giúp Alaba trở thành nhân tố quan trọng trong phòng thay đồ của tuyển Áo. Không chỉ đóng góp về chuyên môn trên sân, hậu vệ này còn là người truyền cảm hứng, hỗ trợ các đồng đội trẻ phát triển từng ngày.

“Alaba có rất nhiều kinh nghiệm cả với tư cách cầu thủ lẫn một con người. Mỗi ngày anh ấy đều cho thấy giá trị của mình, từ sân tập đến cuộc sống bên ngoài. Anh ấy giúp cả đội tiến bộ hơn”, Laimer chia sẻ.

Tiền vệ thuộc biên chế Salzburg khẳng định Alaba xứng đáng được xem là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Áo. Anh nhấn mạnh những danh hiệu mà Alaba giành được ở cấp CLB, cùng hành trình thi đấu tại các giải đấu lớn châu Âu là minh chứng rõ ràng cho vị thế đặc biệt của người đội trưởng.

Laimer đặt niềm tin lớn vào Alaba. Ảnh: EPA.

Tại World Cup 2026, Áo sẽ có cơ hội đối đầu với Argentina vào khuya 22-6, đội bóng đang giữ chức vô địch thế giới. Đây cũng là dịp để Laimer và các đồng đội chạm trán Lionel Messi, cái tên được anh đánh giá là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá.

“Chúng tôi luôn muốn được đối đầu với những đội mạnh nhất. Argentina là nhà vô địch thế giới, còn Messi là cầu thủ đặc biệt. Những trận đấu như vậy giúp bạn biết mình đang ở đâu và có thể cạnh tranh đến mức nào”, Laimer nói.

Dù rất chờ đợi cuộc đối đầu với Argentina, Laimer cho rằng mọi trận đấu tại vòng bảng đều quan trọng như nhau. Áo sẽ phải tập trung trước những đối thủ khác nếu muốn giành quyền đi tiếp.

Messi cùng đồng đội Argentina dự báo gặp nhiều khó khăn ở cuộc đụng độ Áo. Ảnh: EPA.

Theo tiền vệ này, đội tuyển Áo không bước vào giải với tư cách ứng viên vô địch, đặc biệt khi nằm trong bảng đấu khó khăn. Tuy nhiên, bóng đá luôn chứa đựng những bất ngờ và lịch sử từng chứng kiến nhiều đội bóng tạo nên kỳ tích.

“Trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Chúng tôi có chất lượng, có niềm tin, nhưng cần phải thể hiện điều đó trong những trận đấu quan trọng. Mục tiêu trước mắt là vượt qua vòng bảng, sau đó hãy xem hành trình sẽ đưa chúng tôi đi xa đến đâu”, Laimer khẳng định.

Với sự dẫn dắt của Alaba cùng thế hệ cầu thủ giàu khát vọng, Áo đang hướng tới World Cup 2026 với tham vọng tạo dấu ấn mạnh mẽ trước những tên tuổi lớn nhất thế giới.