Bồ Đào Nha thực sự nghĩ gì về Ronaldo 21/06/2026 07:09

(PLO)- Bồ Đào Nha thực sự nghĩ gì về Cristiano Ronaldo khi nhiều thông tin cho thấy đội tuyển nước này đang xảy ra tình trạng lục đục nội bộ.

Tại kỳ World Cup được cho là cuối cùng của Cristiano Ronaldo trong màu áo đội tuyển quốc gia, Bồ Đào Nha đang phải đối mặt với một tình thế khó xử mà họ không thể phớt lờ nữa. Màn trình diễn của Bồ Đào Nha trong trận đấu mở màn World Cup 2026 hòa thất vọng 1-1 trước CHDC Congo chỉ càng khẳng định điều mà nhiều người hâm mộ lo ngại. Đó là một màn trình diễn thiếu bản sắc, thiếu phản ứng và thiếu tố chất lãnh đạo cần thiết ở một giải đấu tầm cỡ lớn nhất thế giới.

Vấn đề lớn nhất mà Bồ Đào Nha đang phải đối mặt hiện nay chính là Cristiano Ronaldo. Thực tế, việc Bồ Đào Nha không thua trước Congo có lẽ là một kết quả tốt, vì mọi chuyện hoàn toàn có thể tồi tệ hơn. Tuy nhiên, một đội tuyển quốc gia tầm cỡ như Bồ Đào Nha không thể xem nhẹ những trận đấu này.

Nhiều ngôi sao không được triệu tập

Bồ Đào Nha không thể đơn giản nghĩ rằng họ có thể dễ dàng đánh bại 1 đội bóng yếu ngay từ trước khi trận đấu bắt đầu. Trận đấu này đã phơi bày sự thiếu khả năng đọc hiểu diễn biến trên sân của Bồ Đào Nha. Những câu hỏi bắt đầu ngay từ khi HLV Roberto Martinez công bố đội hình dự World Cup 2026: sự mất cân bằng rõ ràng giữa hậu vệ cánh và trung vệ, và sự thiếu vắng những cầu thủ có tố chất cần thiết để quyết định những thời điểm quan trọng.

Ronaldo được xem là vấn đề của tuyển Bồ Đào Nha. ẢNH: SHUTTERSTOCK

Rodrigo Mora, Mateus Fernandes, Pedro Goncalves, Joao Palhinha và Ricardo Horta chỉ là một vài trong số những cầu thủ lẽ ra có thể giúp đội tuyển tiến lên bằng những bàn thắng. Mặc dù có những mùa giải ấn tượng với CLB của mình, cuối cùng họ vẫn không được triệu tập - và câu hỏi đặt ra hiện nay là quyết định đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến chiến dịch World Cup của Bồ Đào Nha.

Dĩ nhiên, chúng ta không nên quên phần lớn thành công của tuyển Bồ Đào Nha trong những năm qua được xây dựng xung quanh Ronaldo, và điều hiển nhiên là một cầu thủ đầy nhiệt huyết như CR7 muốn có mặt ở đó, giúp đỡ quốc gia của mình và đóng một vai trò quan trọng trong kỳ World Cup cuối cùng của anh. Chúng ta hiểu điều đó.

Nhưng thực tế là Ronaldo không còn đủ khả năng đáp ứng những gì đội bóng cần ở đẳng cấp này nữa. Đội tuyển Bồ Đào Nha có độ tuổi trung bình là 28, với rất nhiều cầu thủ đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Và đó là lý do tại sao đội bóng không thể cứ mãi thay đổi toàn bộ cấu trúc chỉ để phù hợp với Ronaldo ở tuổi 41.

Đúng vậy, rõ ràng là các cầu thủ rất thần tượng Ronaldo - "Ông vua" của môn thể thao này, gương mặt đại diện cho cả một thế hệ - và điều đó thể hiện rõ trên sân cỏ. Khi họ đang tìm kiếm bàn thắng, CR7 vẫn là người mà họ tìm đến theo bản năng, người được chọn để nhận đường chuyền quyết định.

Martinez vẫn quá tin tưởng vào Ronaldo. ẢNH: MIRROR/GETTY

2. Trả giá vì Ronaldo

Và cuối cùng, điều đó đang khiến họ phải trả giá. Khi đội tuyển Bồ Đào Nha tìm kiếm bàn thắng quyết định trước Congo, phản ứng của Bruno Fernandes đã nói lên tất cả khi Ronaldo cố gắng dứt điểm ở thế khó từ pha chuyền bóng mà lẽ ra anh nên bỏ qua, khi đội trưởng của Manchester United đang đứng ở vị trí hoàn hảo phía sau anh ta.

Với những nhà vô địch Champions League như Joao Neves, Vitinha, Goncalo Ramos và Nuno Mendes, cùng với một thế hệ cầu thủ đang tỏa sáng khắp châu Âu, Bồ Đào Nha không còn cần phải dựa vào một cầu thủ duy nhất đã định hình quá khứ của họ nữa. Không còn nghi ngờ gì nữa, Ronaldo là cầu thủ vĩ đại nhất mà Bồ Đào Nha từng sản sinh ra và là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong lịch sử bóng đá.

Ronaldo đã mang về những danh hiệu, phá vỡ nhiều kỷ lục và mang đến cho đất nước Bồ Đào Nha những khoảnh khắc sẽ sống mãi. Nhưng ở tuổi 41, anh không còn là một thế lực như năm hay 10 năm trước nữa. Và đúng vậy, thật đau lòng khi chứng kiến ​​một kỷ nguyên dần phai nhạt. Bồ Đào Nha hiểu điều này. Cả đất nước đều hiểu.

Ronaldo đã quá già để gánh vác hàng công Bồ Đào Nha. ẢNH: MIRROR/GETTY

3. Bồ Đào Nha đã đến lúc để người khác tiến lên

Tuyển Bồ Đào Nha biết ơn tất cả những gì Cristiano Ronaldo đã cống hiến - những đóng góp vô giá - nhưng lòng biết ơn không thể quyết định việc lựa chọn. Đã đến lúc Bồ Đào Nha nên để những người khác tiến lên, để thế hệ tiếp theo định hình tương lai của đội thay vì cứ mãi mắc kẹt trong quá khứ. Quan điểm đó ngày càng được công chúng và giới báo chí Bồ Đào Nha chia sẻ rộng rãi.

"Vấn đề chúng ta gặp phải là Cristiano Ronaldo chỉ rời đi khi anh muốn. Chính anh ta là người quyết định điều này và khi bạn biết tính cách của Ronaldo thì đó là vấn đề của chúng ta", một người dùng người Bồ Đào Nha viết trên mạng xã hội.

"Chúng ta có một HLV không đủ can đảm để CR7 ngồi dự bị, và điều đó hạn chế lối chơi của chúng ta. Ai cũng biết điều này, ngay cả những người hiểu biết rất ít về bóng đá. Ronaldo vẫn có thể giúp đội bóng này nhưng anh sẽ không tạo ra sự khác biệt so với những cầu thủ khác có thể đóng góp nhiều hơn", một người khác nói thêm.

Một người thứ ba yêu cầu: "Để xây dựng một đội bóng, không chỉ cần một cầu thủ kỳ cựu và 10 người khác được ông ta huấn luyện. Làm ơn, Martinez. Hãy tỉnh lại đi", trong khi một người khác chỉ ra: "Ronaldo đang ngăn cản Goncalo Ramos đá chính, mặc dù cậu ấy nhanh hơn nhiều, và khi kết hợp với Vitinha cùng các đồng đội, lối chơi của Bồ Đào Nha sẽ hoàn toàn khác. Chúng ta sẽ có tốc độ và chiều sâu đội hình tốt hơn".

Ronaldo đang là gánh nặng của tuyển Bồ Đào Nha. ẢNH: MIRROR/GETTY

Bình luận viên Ricardo Lemos của kênh truyền hình SIC của Bồ Đào Nha đã đưa ra một phân tích thẳng thắn về lý do tại sao "CR7" hiện đang là tâm điểm của các vấn đề ở Bồ Đào Nha.

"Rất khó để một cầu thủ đã thi đấu ở cấp độ cao nhất trong 23 hoặc 24 năm có đủ nhận thức để thừa nhận khi nào là thời điểm cần lui về", ông Ricardo Lemos thẳng thắn chia sẻ quan điểm, "Ai đủ can đảm để loại Ronaldo khỏi đội tuyển quốc gia? Điều quan trọng là phải hiểu được thể trạng, trạng thái tinh thần của cầu thủ, và chính bản thân cầu thủ cũng cần nhận ra liệu anh ta còn đủ khả năng giúp đỡ đội bóng như những năm qua hay không.

Ở tuổi 41, việc một cầu thủ duy trì sức mạnh và khả năng như trước là điều không thể. Trong tâm trí cầu thủ, anh ta tin rằng mình vẫn có thể làm được, nhưng rồi cơ thể anh ta không phản ứng, và không còn tuân theo những quy tắc như trước nữa".