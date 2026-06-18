Máy bay do thám bị bắn hạ, tuyển Hàn Quốc chấn động trước giờ đấu Mexico 18/06/2026 13:06

(PLO)- Không khí chuẩn bị cho trận ra quân của đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026 bất ngờ bị phủ bóng bởi một sự cố hy hữu xảy ra tại Guadalajara, Mexico.

Một chiếc máy bay không người lái nghi dùng để theo dõi các buổi tập kín của đội tuyển Hàn Quốc đã bị lực lượng an ninh bắn hạ sau khi xuất hiện gần khu vực huấn luyện.

Theo truyền thông Hàn Quốc, vụ việc diễn ra vào ngày 16-6 theo giờ địa phương, thời điểm các cầu thủ Hàn Quốc đang khởi động trước buổi tập chiến thuật quan trọng nhằm chuẩn bị cho cuộc đối đầu với đội chủ nhà Mexico. Chiếc máy bay không người lái xuất hiện trên không trong thời gian khá lâu và nhanh chóng thu hút sự chú ý của các thành viên đội tuyển.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, ban huấn luyện cùng các cầu thủ đã lập tức thông báo cho lực lượng an ninh đang làm nhiệm vụ tại trung tâm huấn luyện. Sau khi đánh giá tình hình, giới chức địa phương yêu cầu sự hỗ trợ từ Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mexico để xử lý vụ việc.

Buổi tập của các tuyển thủ Hàn Quốc bị máy bay không người lái theo dõi. Ảnh: EPA.

Các nhân viên an ninh sau đó triển khai biện pháp khẩn cấp và bắn hạ thiết bị bay khi nó vẫn đang hoạt động phía trên khu vực tập luyện. Chiếc máy bay rơi xuống bên ngoài khuôn viên sân tập và cảnh sát nhanh chóng tiếp cận hiện trường nhằm thu giữ tang vật phục vụ điều tra.

Tuy nhiên, diễn biến sau đó còn gây bất ngờ hơn. Nhiều nguồn tin cho biết hai người đàn ông được cho là điều khiển thiết bị đã xuất hiện, lấy lại chiếc máy bay không người lái trước khi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Camera an ninh được cho là đã ghi lại hình ảnh của hai nghi phạm nhưng đến nay họ vẫn chưa bị xác định danh tính.

Hiện cơ quan chức năng Mexico chưa đưa ra kết luận chính thức về mục đích thực sự của chiếc máy bay này. Các nhà điều tra được cho là đã thu thập một số hình ảnh và video liên quan, song chưa xác nhận liệu đây có phải hành vi do thám nhằm thu thập thông tin chiến thuật của tuyển Hàn Quốc hay không.

Son Heung-min cùng đồng đội có khởi động World Cup 2026 hoàn hảo khi thắng Cộng hòa Czech 2-1. Ảnh: EPA.

Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) vẫn giữ im lặng về sự cố. Đội tuyển cũng hạn chế tiếp xúc với truyền thông trong bối cảnh đang xảy ra tranh cãi liên quan đến một số phát ngôn bị cho là thiếu tôn trọng nghĩa vụ quân sự của đội trưởng Son Heung-min.

KFA cho biết họ sẽ ưu tiên bảo vệ các cầu thủ và duy trì môi trường làm việc ổn định trong suốt chiến dịch World Cup 2026.