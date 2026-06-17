Messi hủy diệt World Cup, 3 kỷ lục sụp đổ chỉ sau 90 phút 17/06/2026 11:37

(PLO)- Lionel Messi tiếp tục khiến cả thế giới bóng đá ngả mũ khi một mình ghi ba bàn trong chiến thắng 3-0 của Argentina trước Algeria tại bảng J World Cup 2026 trên sân Arrowhead, Kansas City.

Màn trình diễn đỉnh cao của siêu sao người Argentina đã giúp đội nhà giành trọn 3 điểm và đưa anh tiến sát đến những cột mốc lịch sử tưởng như bất khả xâm phạm.

Messi mở tỷ số ở phút 17 bằng cú sút xa đầy uy lực từ ngoài vòng cấm, khiến thủ môn Algeria hoàn toàn bất lực. Sau giờ nghỉ, đội trưởng Argentina tiếp tục lên tiếng với bàn nhân đôi cách biệt ở phút 60 trước khi hoàn tất cú hat trick bằng pha dứt điểm lạnh lùng ở phút 76, khép lại 90 thi đấu đáng nhớ.

3 bàn thắng vào lưới Algeria giúp Messi nâng tổng số pha lập công tại các kỳ World Cup lên 16 bàn sau sáu lần tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Thành tích này đưa anh sánh ngang huyền thoại Miroslav Klose ở vị trí dẫn đầu danh sách ghi bàn mọi thời đại tại World Cup. Tuy nhiên, khác với tiền đạo người Đức đã giải nghệ từ lâu, Messi vẫn đang thi đấu và nhiều khả năng độc chiếm kỷ lục trong những trận đấu tiếp theo.

Ngôi sao người Argentina quá xuất sắc ở tuổi gần 40. Ảnh: EPA.

Ở tuổi 38 năm 357 ngày, Messi cũng trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất từng ghi hat trick tại World Cup. Kỷ lục trước đó thuộc về Cristiano Ronaldo, người lập hat trick khi 33 tuổi trong cuộc đối đầu giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha tại World Cup 2018.

Chưa dừng lại ở đó, thủ quân Argentina còn cân bằng thành tích ghi nhiều bàn thắng từ ngoài vòng cấm nhất trong lịch sử một kỳ World Cup với 5 pha lập công, ngang bằng kỷ lục của huyền thoại Brazil Roberto Rivellino.

Phía trước Argentina là cuộc chạm trán với Áo. Nếu tiếp tục duy trì phong độ bùng nổ hiện tại, Messi sẽ biến trận đấu này thành cột mốc mới trong sự nghiệp lẫy lừng của mình.