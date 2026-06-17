5 vụ chuyển nhượng bom tấn trong thời gian diễn ra World Cup 17/06/2026 07:39

Kỳ chuyển nhượng mùa hè hiện đã mở cửa cho các CLB Premier League và một số cầu thủ lớn hiện đang tham dự World Cup 2026 dự kiến ​​sẽ ra đi, bao gồm cả những mục tiêu của Arsenal và Manchester United. Mặc dù đang là mùa World Cup, nhưng có một điều đủ sức thu hút sự chú ý khỏi bữa tiệc bóng đá hoành tráng của FIFA: đó là các thương vụ chuyển nhượng.

Ngày 15-6 đánh dấu kỳ chuyển nhượng mùa hè mở cửa, có nghĩa là các CLB ở Ngoại hạng Anh và các giải đấu khác có thể chính thức bắt đầu hoạt động chuyển nhượng. Tuy nhiên, sự kiện World Cup 2026 diễn ra đồng nghĩa với việc các thương vụ chuyển nhượng cầu thủ quan trọng nhất có thể diễn ra chậm hơn trong năm nay.

Sẽ có những cầu thủ gây ấn tượng tại World Cup 2026 và có được một bước chuyển trong mơ, giống như nhiều người trước đây. Những ngôi sao mới sẽ được tạo nên và, như thường lệ trong thời đại hiện nay, ngay lập tức sẽ được các CLB khác săn đón. Nhưng cũng có những cầu thủ đã được nhắm đến cho những vụ chuyển nhượng bom tấn từ rất lâu trước khi họ lên máy bay đến Mỹ, Mexico và Canada dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Mùa hè này hứa hẹn sẽ phá vỡ kỷ lục về chuyển nhượng tại Ngoại hạng Anh. Dưới đây là năm thương vụ lớn nhất và hấp dẫn nhất đáng chú ý trong suốt World Cup 2026 và cả sau đó...

Elliot Anderson có giá hơn 100 triệu bảng Anh. ẢNH: THE FA

Elliot Anderson

Không chỉ Elliot Anderson rất có khả năng rời Nottingham Forest mùa hè này, mà bất kỳ thương vụ nào dành cho tiền vệ này cũng sẽ phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng hiện tại của Anh là 125 triệu bảng Anh. Chúng ta biết điều đó bởi vì Manchester City đã bị đối thủ ở Premier League từ chối một lời đề nghị gần bằng gói chuyển nhượng bom tấn đưa Alexander Isak đến Liverpool mùa hè năm ngoái.

Nottingham Forest đang yêu cầu Man City thanh toán toàn bộ thay vì mức giá cố định 100 triệu bảng cộng thêm 20 triệu bảng phụ phí như lời đề nghị gần đây nhất. Nhưng sự thăng tiến vượt bậc của Anderson trong 12 tháng qua, cùng với vai trò quan trọng mà anh ở đội tuyển Anh tại World Cup 2026, khiến khả năng đội bóng thành Manchester quay trở lại theo đuổi anh là rất cao.

Trong khi vẫn còn phải chờ xem Man City sẵn sàng trả giá cao đến mức nào cho một cầu thủ gần như chắc chắn sẽ trở thành cầu thủ bóng đá người Anh đắt giá nhất lịch sử trong những tuần tới, thì cũng cần phải kể đến sự quan tâm của đối thủ láng giềng, Manchester United, đối với một cầu thủ mới 23 tuổi, người vẫn còn nhiều năm tháng đỉnh cao phía trước.

Cho đến nay, MU vẫn chưa muốn tham gia vào cuộc chiến đấu giá và đã giữ khoảng cách với Anderson, tập trung vào các mục tiêu khác. Nhưng nếu Manchester City rút lui khỏi thương vụ, thì có lẽ MU sẽ bất ngờ xuất hiện để theo đuổi một bản hợp đồng bom tấn cho công cuộc tái thiết tuyến giữa của họ. Hoặc một CLB hàng đầu khác, cũng được.

Một điều chắc chắn là: Anderson càng ở lại Nottingham Forest lâu thì khả năng anh gia tăng giá trị chuyển nhượng vốn đã rất cao nhờ những màn trình diễn tại World Cup càng lớn. Và đó là điều mà các đội bóng muốn chiêu mộ anh không thể để xảy ra.

2. Morgan Rogers

Rogers là mục tiêu của Arsenal. ẢNH: ASTON VILLA

Giống như người đồng đội ở đội tuyển Anh, Morgan Rogers là một cầu thủ khác đang được các CLB hàng đầu săn đón ráo riết trong mùa hè này trước thềm World Cup 2026. Các ông lớn của Premier League, bao gồm cả nhà vô địch mới đăng quang Arsenal, đã chứng kiến ​​những gì Rogers có thể làm được ở cự ly gần và đang tham vọng chiêu mộ tiền vệ tấn công này từ Aston Villa, đội bóng sẵn sàng bán anh với giá cao bất chấp tầm quan trọng của Rogers.

Trong khi tình hình của Anderson có vẻ rõ ràng hơn với Manchester City dẫn đầu, cuộc đua giành chữ ký của Rogers dường như còn mở hơn: Arsenal và Manchester United là hai trong số những đội bóng được biết là quan tâm đến cầu thủ 23 tuổi này, cũng như Chelsea. Paris Saint-Germain và Bayern Munich có thể sẽ là đối thủ cạnh tranh đến từ châu Âu khi các bên quan tâm quyết định công khai nguyện vọng của mình.

Sự đa năng của Rogers chắc chắn khiến anh trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho Arsenal, đội bóng đang muốn tăng cường sức mạnh cho cánh trái hàng công. Rogers có thể chơi tốt ở vị trí đó và cả trung tâm, điều mà nhiều người muốn thấy anh thi đấu cho đội tuyển Anh. Manchester United cũng muốn tăng cường hàng công, trong khi Bayern Munich cần một tiền đạo cánh trái và từng được biết là quan tâm đến Anthony Gordon, người sau đó đã chuyển đến Barcelona.

Về cơ bản, Rogers đáp ứng được rất nhiều tiêu chí của nhiều CLB. Và sau mùa giải thành công nhất trong sự nghiệp đỉnh cao của Rogers, Aston Villa đang phải đối mặt với cuộc chiến giữ chân tiền đạo triển vọng nhất của họ.

3. Marcus Rashford

MU rất muốn bán Rashford. ẢNH: MIRROR/GETTY

Sau khi khép lại sự nghiệp tại Manchester United, Rashford đã có một bước chuyển nhịp mơ ước đến Barcelona vào mùa hè năm ngoái theo dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt. Việc Barcelona mua đứt cầu thủ người Anh dường như chỉ là thủ tục sau khi Rashford cho thấy những dấu hiệu tích cực về phong độ, tạo nên 28 pha kiến ​​tạo và bàn thắng cho nhà vô địch Tây Ban Nha trên mọi đấu trường.

Thế nhưng, Barcelona lại mạnh mẽ theo đuổi thương vụ bom tấn chiêu mộ Anthony Gordon, một cầu thủ chủ yếu chơi ở vị trí cánh trái mà Rashford ưa thích. Có những lời đồn đoán rằng Gordon có thể được Barcelona sử dụng như một tiền đạo ảo số 9, và đội bóng này vẫn có thể tìm cách giữ chân Rashford mà không kích hoạt điều khoản mua đứt, bằng cách cho mượn thêm một lần nữa hoặc giảm phí chuyển nhượng.

Nhưng với việc Manchester United khó có khả năng đồng ý, tương lai của Rashford có thể trở thành một trong những chủ đề được bàn tán nhiều nhất mùa hè. Theo các nguồn tin, điều khoản cho phép Barca chiêu mộ Rashford với giá hời 30 triệu euro (25 triệu bảng) đã hết hạn sau ngày 15-6.. Với số lượng lớn các CLB hàng đầu đang tìm kiếm một tiền đạo cánh trái chất lượng, như đã đề cập ở trên trong trường hợp của Rogers, đừng ngạc nhiên nếu Rashford tìm được bến đỗ mới, khi mà tương lai của anh tại Old Trafford đã không còn.

4. Enzo Fernandez

Nhà vô địch World Cup Enzo Fernandez. ẢNH: CHELSEA

Nếu bạn đang tìm kiếm những diễn biến kịch tính trong kỳ chuyển nhượng, thì Chelsea có lẽ là nơi đáng để quan tâm. Đã có những lời đồn đoán The Blues có thể mất đi một số ngôi sao hàng đầu sau một mùa giải đáng thất vọng, bất chấp việc ban lãnh đạo CLB đã có một thương vụ thành công khi chiêu mộ Xabi Alonso làm HLV trưởng, và Marc Cucurella trở thành cầu thủ lớn đầu tiên ở Chelsea ra đi.

Nếu những thông tin được đưa ra là chính xác, Enzo Fernandez có thể sẽ theo chân Cucurella đến Real Madrid. Tiền vệ kiến ​​tạo tài ba người Argentina đã gia nhập Chelsea với mức phí khổng lồ 106,8 triệu bảng vào đầu năm 2023 sau khi tỏa sáng trong màu áo đội tuyển quốc gia Argentina tại World Cup 2022.

Enzo Fernandez rất muốn gia nhập Real Madrid và dường như, những người có quyền lực tại Bernabeu cũng có cùng mong muốn đó. Real Madrid là một trong số ít CLB đủ khả năng chi trả cho Fernandez, người có giá chuyển nhượng hơn 100 triệu bảng Anh.

Trước đây, Manchester City từng được cho là quan tâm đến Fernandez, mặc dù những tin đồn đó đã bị bác bỏ. Tuy nhiên, Fernandez khá quen thuộc với tân HLV trưởng của Manchester City, Enzo Maresca, người từng dẫn dắt Chelsea. Và cục diện chuyển nhượng tại đội chủ sân Etihad có thể thay đổi nếu Anderson không khoác áo màu xanh da trời của đội bóng vào thời điểm này tháng tới.

5. Julian Alvarez

Julian Alvarez đang tỏa sáng trong màu áo Atletico Madrid. ẢNH: NURPHOTO

Vụ chuyển nhượng này đang dần trở thành một câu chuyện dài kỳ. Julian Alvarez tỏa sáng kể từ khi gia nhập Atletico Madrid từ Manchester City và những bàn thắng anh ghi được ở Tây Ban Nha, cộng thêm kinh nghiệm thi đấu tại Premier League trước đây, đã biến anh trở thành tiền đạo được săn đón nhất trên thị trường chuyển nhượng mùa hè này.

Tuy nhiên, Atletico Madrid khẳng định chắc chắn Alvarez không phải là cầu thủ để bán. Đặc biệt là khi anh đang được hai đối thủ lớn nhất của họ ở giải quốc nội là Real Madrid và Barcelona theo đuổi quyết liệt. Nhưng cũng có 1 CLB muốn đưa Alvarez trở lại Ngoại hạng Anh, đó là Arsenal.

Nếu Arsenal đưa Alvarez trở lại Anh thì kỷ lục chuyển nhượng đắt giá nhất mọi thời đại tại Premier League của Anderson có thể sẽ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, bởi Atletico Madrid đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị 150 triệu euro (129 triệu bảng) từ Los Blancos. Nhưng điều đó không có nghĩa là các CLB hàng đầu sẽ không trả giá cao để sở hữu một cầu thủ gần như đảm bảo ghi đủ bàn thắng để biến kết quả tốt thành những danh hiệu lớn.

Điều đó đặc biệt có ý nghĩa đối với Arsenal, đội bóng đang rất muốn xây dựng nền tảng vững chắc sau chức vô địch Premier League đầu tiên sau 22 năm. Alvarez, không giống như một số mục tiêu tiền đạo tiềm năng khác, sẽ không cần thời gian thích nghi nhờ thành tích trước đây của anh với Manchester City, nơi anh ghi 36 bàn thắng trong hai mùa giải. Liệu điều đó có đủ hấp dẫn để Arsenal bỏ ra một khoản tiền khổng lồ cho một cầu thủ hay không vẫn còn phải chờ xem.

Khi nói đến Alvarez, những CLB lớn nhất thế giới đều muốn có anh. Atletico Madrid có thể không muốn bán nhưng việc giữ chân Alvarez có lẽ khó hơn nói, ngay cả khi anh còn hợp đồng bốn năm nữa và có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 500 triệu euro (431 triệu bảng Anh).