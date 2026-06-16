Báo Pháp Luật TP.HCM đoạt giải Ba Giải Báo chí Nguyễn An Ninh năm 2026 16/06/2026 18:13

(PLO)- Loạt bài điều tra “Bóc trần đường đi thuốc cấm đội lốt thương mại điện tử” của Báo Pháp Luật TP.HCM đoạt giải Ba loại hình báo in tại Giải Báo chí Nguyễn An Ninh năm 2026.

Ngày 16-6, tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2026) và trao Giải Báo chí Nguyễn An Ninh năm 2026.

Đây là mùa giải đầu tiên được tổ chức sau khi thực hiện hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh, thu hút đông đảo tác giả, nhóm tác giả và các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh tham gia.

Đại diện nhóm tác giả Báo Pháp Luật TP.HCM nhận giải Ba Giải Báo chí Nguyễn An Ninh năm 2026 với loạt bài điều tra “Bóc trần đường đi thuốc cấm đội lốt thương mại điện tử”. Ảnh: XUÂN MINH

Theo Ban Tổ chức, năm nay có 166 tác phẩm đủ điều kiện tham dự ở các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí. Qua quá trình chấm chọn khách quan, nghiêm túc, Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn 40 tác phẩm xuất sắc để trao giải.

Trong đó, loạt bài điều tra 3 kỳ “Bóc trần đường đi thuốc cấm đội lốt thương mại điện tử” của nhóm tác giả Võ Thanh Tùng, Phạm Xuân Hải và Nguyễn Nhật Tiến, đăng trên Báo Pháp Luật TP.HCM từ ngày 1 đến 3-12-2025, đoạt giải Ba loại hình báo in.

Loạt bài phản ánh thực trạng buôn bán, vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất cấm tại khu vực biên giới Tây Ninh. Qua nhiều tháng điều tra, nhóm phóng viên phát hiện một đường dây đưa thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu vào nội địa thông qua mạng xã hội, dịch vụ chuyển phát và các kho hàng được ngụy trang tinh vi.

Từ việc đặt mua sản phẩm trên mạng xã hội, lần theo mã vận đơn và hoạt động vận chuyển hàng hóa, nhóm phóng viên đã ghi nhận quá trình tập kết, phân phối thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất cấm từ khu vực biên giới đến nhiều địa phương trong cả nước.

Sau khi loạt bài đăng tải, các cơ quan chức năng tại Tây Ninh đã vào cuộc kiểm tra, phát hiện hơn 6.000 sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu, nhiều loại chứa hoạt chất nằm trong danh mục cấm sử dụng tại Việt Nam. Chủ cơ sở vi phạm bị xử phạt hành chính 141,5 triệu đồng, toàn bộ tang vật bị tiêu hủy theo quy định.

Lễ trao Giải Báo chí Nguyễn An Ninh năm 2026 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: XUÂN MINH

Không chỉ góp phần phát hiện và xử lý vi phạm, loạt bài còn tạo hiệu ứng xã hội tích cực, cảnh báo những nguy cơ từ việc sử dụng hóa chất nông nghiệp độc hại, đồng thời thúc đẩy các cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát hoạt động buôn bán, vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật trái phép qua biên giới.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Xuân Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tây Ninh, Trưởng Ban Tổ chức giải, đánh giá các tác phẩm dự thi năm nay thể hiện sự đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện, nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, ứng dụng hiệu quả công nghệ truyền thông hiện đại và có sức lan tỏa trong xã hội.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh, cho biết Giải Báo chí Nguyễn An Ninh là giải thưởng báo chí cao quý của tỉnh, nơi tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, có giá trị phát hiện, phản biện và đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương.