Nhiều xác tàu tiền tỷ bỏ hoang ở vũng neo đậu biển Lý Sơn 09/06/2026 09:49

(PLO)- Từng được kỳ vọng tạo cú hích cho tuyến vận tải Sa Kỳ - Lý Sơn, nhiều tàu khách trị giá hàng chục tỷ đồng nay nằm bất động, xuống cấp nghiêm trọng tại vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi).

Tại khu vực vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn, nơi tàu cá vẫn ra vào tấp nập, dễ dàng bắt gặp hình ảnh nhiều tàu khách nằm bất động suốt thời gian dài.

Từ phương tiện hiện đại đến cảnh bỏ hoang

Không còn hoạt động, không được bảo dưỡng, các phương tiện nhanh chóng bị nước biển và thời tiết khắc nghiệt bào mòn.

﻿ ﻿ ﻿ Nhiều tàu khách nằm bất động suốt thời gian dài.

Thân tàu bong tróc, cửa kính vỡ, nhiều vị trí hoen gỉ nặng, thậm chí có tàu đã chìm một phần dưới nước, chỉ còn phần thân nổi lộ ra như những “xác tàu” bị bỏ lại.

Trong đó, tàu Hoàng Sa 03 từng được đầu tư khoảng 10 tỷ đồng, đưa vào khai thác từ năm 2014 trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn. Tuy nhiên, chỉ sau vài năm hoạt động, tàu phải dừng khai thác do hiệu quả kinh doanh không đạt kỳ vọng. Nhiều năm qua, phương tiện này không thể chuyển nhượng, tiếp tục nằm phơi mưa nắng và xuống cấp nghiêm trọng.

Nhiều tàu dừng khai thác vì không thể duy trì hiệu quả kinh doanh.

Không xa đó là tàu khách An Vĩnh 03, từng được đầu tư gần 20 tỷ đồng. Từng là một trong những tàu khách hiện đại trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, nhưng nay cũng rơi vào tình trạng bỏ không nhiều năm liền.

Tương tự, tàu khách Biển Đông từng được đầu tư khoảng 15 tỷ đồng với kỳ vọng tham gia thị trường vận tải biển đảo đầy tiềm năng. Thế nhưng chỉ sau thời gian ngắn hoạt động, phương tiện này cũng phải dừng khai thác vì không thể duy trì hiệu quả kinh doanh.

Loay hoay xử lý “tài sản chết” giữa biển

Theo các chủ tàu, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên xuất phát từ sự thay đổi nhanh của thị trường vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn.

Tình trạng này xuất phát từ việc xuất hiện các tàu cao tốc thế hệ mới.

Sự xuất hiện của các tàu cao tốc thế hệ mới với thời gian di chuyển chỉ khoảng 30 - 45 phút khiến các tàu đời cũ không còn lợi thế cạnh tranh về tốc độ, tiện nghi và chi phí vận hành. Lượng khách sụt giảm mạnh khiến doanh thu không đủ bù chi phí, nhiều chủ tàu buộc phải dừng khai thác, thậm chí rơi vào cảnh nợ nần khi tài sản giá trị lớn bị “đóng băng”.

Không chỉ là thiệt hại kinh tế, các tàu bỏ hoang còn chiếm diện tích mặt nước tại khu neo đậu, gây ảnh hưởng luồng lạch và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hàng hải, đặc biệt trong mùa mưa bão. Một số phương tiện xuống cấp còn có nguy cơ rò rỉ dầu mỡ, ảnh hưởng môi trường biển nếu không được xử lý kịp thời.

Phương tiện xuống cấp còn có nguy cơ rò rỉ dầu mỡ, ảnh hưởng môi trường biển nếu không được xử lý kịp thời.

Ông Nguyễn Đình Trung, Giám đốc Ban Quản lý cảng cá tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã nhiều lần phối hợp chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát tình trạng tàu khách neo đậu lâu năm tại Lý Sơn.

Tuy nhiên, việc xử lý gặp nhiều vướng mắc khi một số chủ tàu đã chuyển nơi cư trú hoặc không thể liên lạc. Với các trường hợp còn liên hệ được, đa số cũng chưa có phương án xử lý đối với những phương tiện đã hư hỏng, không còn khả năng khai thác.

Trong thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục rà soát, phân loại từng trường hợp để có hướng xử lý phù hợp. Các tàu còn khả năng sẽ được sắp xếp neo đậu theo quy định, trong khi những phương tiện hư hỏng nặng hoặc không xác định được chủ sở hữu sẽ được xem xét phương án trục vớt, giải phóng mặt nước, giảm áp lực cho khu neo đậu tàu thuyền Lý Sơn.