Tà Kóu - Bưng Thị - Kê Gà: Tổ hợp thiên nhiên hiếm có ở Việt Nam 27/06/2026 14:46

(PLO)- Hiếm có vùng đất nào được thiên nhiên ban tặng những giá trị thiên nhiên bằng một tổ hợp du lịch độc đáo nối liền như Tà Kóu – Bưng Thị- Kê Gà (tỉnh Lâm Đồng).

Ngày 27-6, Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường cho ý kiến về đề xuất đưa mỏ nước nóng Bưng Thị tại xã Tân Thành vào kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2026.

Núi Tà Kóu.

Theo đó qua rà soát, Sở Công Thương xác định khu vực mỏ nước nóng trên có diện tích 0,5 ha không chồng lấn với các quy hoạch thuộc lĩnh vực công thương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đây là một trong những bước pháp lý quan trọng để hiện thực hóa việc khai thác nguồn tài nguyên đặc biệt này.

Trước đó, ngày 18-6, UBND xã Tân Thành đã có văn bản đề xuất đưa khu vực mỏ nước nóng vào đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Điều đáng chú ý là mỏ nước nóng này nằm ngay trong Dự án Khu du lịch suối nước nóng Bưng Thị rộng khoảng 106 ha, với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 1 tỉ USD do Sun Group đề xuất triển khai.

Đoàn công tác UBND tỉnh Lâm Đồng luộc trứng gà tại suối nước nóng Bưng Thị.

Đây không chỉ là một mỏ khoáng nóng thông thường mà dòng suối nước nóng này được phát hiện từ năm 1957 bởi nhà khoa học người Pháp H. Fontaine, cách nay gần 70 năm. Nơi đây sở hữu hiện tượng địa chất hiếm gặp khi hai dòng nước nóng và lạnh chảy song song ngay trong cùng một dòng suối. Nước tại đầu nguồn có nhiệt độ gần 90°C, đủ để luộc chín trứng, trong khi chỉ cách vài bước chân là dòng nước lạnh trong vắt quanh năm.

Đây được xem là một trong những nguồn khoáng nóng có giá trị đặc biệt, vừa mang ý nghĩa khoa học, vừa có tiềm năng phát triển du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và trị liệu quy mô lớn.

Không chỉ dừng lại ở dự án suối khoáng nóng, Sun Group đang nghiên cứu một chuỗi dự án quy mô lớn trải dài từ vùng núi Tà Kóu đến dải ven biển phía Nam tỉnh Lâm Đồng.

Dòng suối mát sát bên suối nước nóng.

Nổi bật là đề xuất thuê môi trường rừng trên diện tích khoảng 10.000 ha tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu; phát triển Khu dân cư nông thôn Bưng Thị - Tà Kóu rộng 254 ha; Khu dân cư ven biển Tân Thuận khoảng 260 ha, kết nối bằng tuyến cáp treo từ Bưng Thị; Khu đô thị Thuận Nam kết hợp 5 sân golf trên diện tích khoảng 700 ha; dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng Tà Kóu - Bưng Thị; Khu dân cư Tân Thuận khoảng 1.600 ha và Khu dân cư ven sông Phan gần 289 ha.

Điểm nhấn quan trọng là tuyến đường ĐT.712 mới dài hơn 15 km, kết nối trực tiếp cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây với tuyến đường ven biển ĐT.719.

Nếu hoàn thành, tuyến giao thông này sẽ rút ngắn khoảng cách giữa vùng núi và vùng biển, hình thành trục kết nối liên hoàn từ rừng nguyên sinh Tà Kóu, suối khoáng nóng Bưng Thị, đến biển Tân Thành, Tân Thuận và các khu đô thị, nghỉ dưỡng trong tương lai.

Nhà ga cáp treo lên núi Tà Kóu.

Đó không chỉ là sự kết nối về hạ tầng mà còn là sự liên kết giữa những giá trị thiên nhiên hiếm có.

Một bên là Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu với hệ sinh thái rừng đặc dụng, quần thể di tích lịch sử - văn hóa, ngôi chùa cổ Linh sơn trường thọ và tượng Phật nằm dài 49 m dài nhất Đông Nam Á và suối nước nóng Bưng Thị.

Một bên là dải bờ biển Tân Thành - Tân Thuận còn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ, nối dài đến Mũi Kê Gà với ngọn hải đăng cổ và cao nhất Việt Nam, ngọn đèn biển hơn một thế kỷ chưa bao giờ tắt. Không xa đó là Dinh Thầy Thím - di tích văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc đã trở thành điểm đến quen thuộc của hàng triệu du khách mỗi năm.

Tượng Phật Thích Ca nhập niết bàn dài 49m trên núi Tà Kóu.

Trong tư duy quy hoạch hiện đại, rất hiếm khi thiên nhiên ban tặng cho một vùng đất một tổ hợp tài nguyên mang tính liên kết mạnh mẽ như ở đây. Đây chính là mô hình "All-in-one" (tất cả trong một) ở đẳng cấp cao nhất, hội tụ trong bán kính chỉ vài chục kilomet đầy đủ các yếu tố như rừng nguyên sinh, khoáng nóng tự nhiên, biển hoang sơ, di sản văn hóa - tâm linh, sân golf, cáp treo, đô thị nghỉ dưỡng và hệ thống giao thông nối với cao tốc.

Nếu theo khuôn mẫu cũ, người ta sẽ làm du lịch tâm linh riêng, tắm khoáng riêng và tắm biển riêng. Nhưng ở đây, việc kết nối bằng tuyến cáp treo từ rừng xuống biển và trục đường chiến lược kết nối cao tốc đã phá vỡ mọi lối mòn quy hoạch.

Hải đăng Kê Gà cao và xưa nhất Việt Nam.

Khi các mảnh ghép được kết nối bằng hạ tầng đồng bộ, mỗi điểm đến sẽ không còn hoạt động độc lập mà bổ trợ cho nhau, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị chi tiêu của du khách. Người đến nghỉ dưỡng có thể buổi sáng ngâm khoáng nóng, buổi chiều khám phá rừng Tà Kóu, chiêm bái tượng Phật, ngắm hoàng hôn trên biển Kê Gà và trải nghiệm văn hóa tại Dinh Thầy Thím trong cùng một hành trình.

Đối với giới quy hoạch, đây là mô hình phát triển có khả năng tạo ra hiệu ứng cộng hưởng rất lớn. Thay vì phát triển từng dự án đơn lẻ thì tại đây có cơ hội hình thành một hành lang du lịch - nghỉ dưỡng - sinh thái - văn hóa liên hoàn, nơi tài nguyên thiên nhiên và hạ tầng hiện đại cùng tạo nên sức hút đủ tầm cạnh tranh với nhiều trung tâm du lịch biển và nghỉ dưỡng trong khu vực.