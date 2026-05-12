Đánh thức dự án tỉ đô Bưng Thị sau 70 năm được nhà khoa học Pháp phát hiện 12/05/2026 17:19

(PLO)- HĐND tỉnh Lâm Đồng đã thông qua 19 dự án thu hồi đất, trong đó có dự án tỉ đô suối nước nóng Bưng Thị.

Ngày 12-5, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI đã thống nhất thông qua quyết nghị danh mục 19 dự án, công trình thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; quốc phòng, an ninh năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Trong các dự án thuộc danh mục này có dự án tỉ đô khu du lịch suối nước nóng Bưng Thị.

Đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng tại lỗ khoan suối nước nóng Bưng Thị.

Qua thẩm tra, rà soát của Ban Kinh tế - Ngân sách, danh mục 19 công trình, dự án đầu tư có tổng diện tích thu hồi đất là 929,77 ha. Trong đó có 12 dự án sử dụng đất năng lượng, chiếu sáng với diện tích 144,75 ha; bốn dự án sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản diện tích 414,85 ha; hai dự án khu đô thị, khu dân cư với diện tích 265 ha.

Riêng dự án thương mại, dịch vụ duy nhất là dự án khu du lịch suối nước nóng Bưng Thị ở xã Tân Thành với diện tích 105 ha.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, diện tích rừng nêu trên nằm trong 53 lô rừng thuộc một phần các tiểu khu 302A, 302B và ngoài hệ thống tiểu khu (ngoài quy hoạch lâm nghiệp), địa giới hành chính xã Tân Thành. Dự án suối nước nóng Bưng Thị thuộc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất với tổng vốn đầu tư là 22.132 tỉ đồng (gần 1 tỉ USD).

Khu vực suối nước nóng Bưng Thị, nơi sắp hình thành dự án tỉ đô.

Ngoài ra tại đây còn có Dự án Thuê môi trường rừng thực hiện dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu có diện tích đất sử dụng là 10.295 ha đang được thực hiện theo quy định.

Liên quan chuỗi dự án này còn có bốn dự án khác đang được quan tâm, nghiên cứu lập hồ sơ đề xuất (tổng diện tích đất sử dụng là 3.557,2 ha) gồm: Dự án Mỏ nước nóng thiên nhiên Bưng Thị, hình thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo Luật Địa chất và khoáng sản năm 2024 và các quy định liên quan, diện tích đất sử dụng là 0,5 ha.

Dự án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Tà Kóu - Bưng Thị tại xã Tân Thành và xã Hàm Thuận Nam, hình thức lựa chọn nhà đầu tư đấu giá quyền sử dụng đất, diện tích đất 27,7 ha.

Dòng suối lạnh ngắt bên cạnh suối nước nóng Bưng Thị.

Dự án Khu dân cư Bưng Thị - Tà Kóu - Sông Phan tại xã Hàm Thuận Nam, xã Tân Thành và xã Tân Hải, hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất. Diện tích đất sử dụng là 3.529 ha.

Dự án Đầu tư xây dựng Tuyến đường ĐT.712 mới kết nối cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đến đường ĐT.719 (ven biển Tân Thuận). Hình thức lựa chọn nhà đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT). Quy mô chiều dài của tuyến đường là 15,2 km.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn công tác đang chứng kiến một cán bộ kiểm lâm luộc trứng gà từ nguồn suối nước nóng Bưng Thị.

Suối nước nóng Bưng Thị, một món quà của tự nhiên được phát hiện từ năm 1957 bởi nhà khoa học Pháp H. Fontaine có nhiệt độ gần 90 độ C, mang trong mình khoáng chất quý giá có thể làm nước khoáng đóng chai và tắm chữa bệnh.

Đến năm 1992, Đoàn Địa chất 705 đã khoan một lỗ khoan tiến hành bơm nước thí nghiệm và lấy mẫu phân tích. Kết quả xác định đây là nguồn nước dạng xuất lộ. Đặc biệt, nước nóng chảy ra từ bờ của một con suối tên là suối nước mặn khiến cho nước trong suối một bên nóng, một bên rất lạnh, kéo dài trên một đoạn 20-30m.

Đoàn 705 kết luận đây là nước clorur natri, calci, khoáng hoá vừa và cao; xếp loại nước khoáng Silic, rất nóng. Tại suối nước nóng này, chỉ ngâm trứng gà khoảng 10 phút đã chín hồng đào.

Với nguồn suối khoáng quý hiếm cùng quỹ đất rộng lớn, Bưng Thị được đánh giá có tiềm năng trở thành trung tâm nghỉ dưỡng khoáng nóng tầm cỡ quốc tế. Tuy nhiên, thách thức đặt ra cũng không nhỏ về bài toán phát triển bền vững. Việc bảo tồn nguồn suối khoáng tự nhiên, kiểm soát tác động môi trường và giữ gìn hệ sinh thái ven biển sẽ là yếu tố quyết định thành công lâu dài của chuỗi dự án này.