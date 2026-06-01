Nhiều địa phương chậm phản hồi Công an TP.HCM về giao dịch của 4 cá nhân 01/06/2026 17:24

(PLO)- Công an TP.HCM đang yêu cầu sở tư pháp các tỉnh, thành cung cấp hồ sơ giao dịch của 4 cá nhân nhưng nhiều địa phương chậm phản hồi.

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn, đề nghị khẩn trương phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hồ Chí Minh đang yêu cầu rà soát, cung cấp giao dịch tài sản 4 cá nhân có liên quan. Ảnh minh họa.

Theo Sở Tư pháp, đơn vị nhận được văn bản của Bộ Tư pháp về việc phối hợp cung cấp tài liệu phục vụ công tác điều tra theo đề nghị của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Để bảo đảm tiến độ giải quyết vụ việc, Sở Tư pháp đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng rà soát và cung cấp các tài liệu liên quan đến những giao dịch công chứng như mua bán, chuyển nhượng và các giao dịch khác có liên quan đến 4 cá nhân trong giai đoạn từ năm 2019 đến nay.

Theo Bộ Tư pháp, trước đó Cục Bổ trợ tư pháp đã có văn bản đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố phối hợp cung cấp thông tin theo yêu cầu. Tuy nhiên, đến tháng 5-2026, cơ quan điều tra mới nhận được phản hồi từ 15/34 Sở Tư pháp được đề nghị phối hợp. Trong số này, chỉ có 8 Sở Tư pháp có kết luận cuối cùng về kết quả rà soát.

Để tránh ảnh hưởng đến tiến độ điều tra, Bộ Tư pháp đề nghị giám đốc Sở Tư pháp các địa phương tiếp tục chỉ đạo các tổ chức hành nghề công chứng khẩn trương rà soát hồ sơ, cung cấp tài liệu theo yêu cầu.

Theo Cơ quan CSĐT, việc các địa phương chậm cung cấp thông tin theo thời hạn yêu cầu có thể ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo quy định. Ngoài ra, việc chậm trễ này có thể tác động đến việc bảo đảm kịp thời quyền và lợi ích hợp pháp của công dân trong quá trình giải quyết vụ việc.

Đến nay, các địa phương gồm Hà Nội, Lai Châu, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Hà Tĩnh, Cao Bằng, Đà Nẵng, Gia Lai, Đồng Nai, Tây Ninh và Vĩnh Long vẫn chưa có văn bản phản hồi. Đồng thời, các nơi này chưa có cán bộ liên hệ để trao đổi các nội dung vướng mắc.

Trong khi đó, các địa phương như Huế, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Cần Thơ, Đồng Tháp và Cà Mau cho biết chưa phát hiện giao dịch công chứng liên quan trên địa bàn.

Ngoài ra, TP.HCM, Tuyên Quang, Nghệ An và Quảng Ngãi hiện các sở tư pháp vẫn chưa có kết quả tổng hợp.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị các đơn vị khi có kết quả rà soát hoặc phát sinh khó khăn, vướng mắc cần trả lời bằng văn bản để phục vụ công tác lưu hồ sơ điều tra.

Trường hợp chưa thể cung cấp tài liệu đúng thời hạn, các cơ quan, đơn vị cần có văn bản nêu rõ nguyên nhân và thời điểm dự kiến hoàn thành việc cung cấp thông tin.

Toàn bộ kết quả rà soát được đề nghị gửi về Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM tại số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM để phục vụ công tác xác minh, điều tra theo quy định.