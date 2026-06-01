Trại giam Z30D đặc xá cho 395 phạm nhân 01/06/2026 15:55

(PLO)- Tại 7 cơ sở giam giữ ở tỉnh Lâm Đồng có 751 phạm nhân được đặc xá, riêng Trại giam Z30D có 395 người trở về với gia đình.

Ngày 1-6, đồng loạt 7 cơ sở giam giữ đóng chân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước cho các phạm nhân đủ điều kiện theo quy định trong đó Trại giam Z30D (Trại giam Thủ Đức), Bộ Công an là cơ sở giam giữ có số lượng được đặc xá nhiều nhất: 395 người, có 28 phạm nhân nước ngoài.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Hội đồng Tư vấn đặc xá năm 2026, Trưởng Ban chỉ đạo về đặc xá năm 2026 của Bộ Công an, đến dự và chỉ đạo buổi lễ tại Trại giam Z30D.

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người là thân nhân, gia đình các phạm nhân tại Z30D được đặc xá lần này từ TP.HCM, Đồng Nai, Khánh Hòa, Cần Thơ…đã xếp hàng, đứng kín trước cổng trại giam để chờ đón người thân trở về.

Rất đông người thân đứng chờ các phạm nhân đặc xá trở về.

Trong số 9.950 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù trên cả nước được đặc xá lần này, tại tỉnh Lâm Đồng, có 751 phạm nhân. Trong đó, Trại giam Z30D có 395 người, Trại giam Đại Bình với 152 phạm nhân, Trại giam Huy Khiêm 79 phạm nhân, Trại giam Đắk Plao 57 phạm nhân, Trại tạm giam số 1 có 30 phạm nhân, Trại tạm giam số 3 có 21 phạm nhân và Trại tạm giam số 2 có 17 phạm nhân.

Theo các đơn vị, quá trình xét đặc xá được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Những người được đề nghị đặc xá đều có quá trình cải tạo tốt, chấp hành nghiêm nội quy cơ sở giam giữ, tích cực học tập, lao động, thể hiện sự ăn năn hối cải và quyết tâm hoàn lương.

Trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân tại Trại tạm giam số 1 Lâm Đồng.

Lễ công bố quyết định đặc xá diễn ra trong không khí trang trọng và xúc động với sự tham dự của đại diện các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cùng thân nhân của phạm nhân. Nhiều người không giấu được niềm vui, xúc động khi nhận quyết định đặc xá và bày tỏ lòng biết ơn đối với chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước.

Ngay sau lễ công bố, các cơ sở giam giữ đã hoàn tất các thủ tục cần thiết, cấp giấy chứng nhận đặc xá, hỗ trợ tiền tàu xe, tiền ăn dọc đường, đồng thời trao trả tiền lưu ký và tài sản cá nhân cho những người được đặc xá để họ thuận lợi trở về đoàn tụ với gia đình.

Nữ cán bộ Trại giam Z30D dặn dò các nữ phạm nhân trước khi được đặc xá.

Đặc xá không chỉ là sự khoan hồng đặc biệt của Nhà nước đối với những người phạm tội biết ăn năn, sửa chữa lỗi lầm mà còn là nguồn động viên lớn đối với các phạm nhân đang chấp hành án tiếp tục phấn đấu cải tạo tốt.

Mỗi quyết định đặc xá được trao đi không chỉ mở cánh cửa trở về cho người lầm lỗi mà còn thắp lên hy vọng về một tương lai mới, nơi họ có cơ hội trở thành những công dân có ích cho xã hội.