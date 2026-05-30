TP.HCM: Cà phê cùng lãnh đạo, người dân góp ý về phòng cháy, chữa cháy 30/05/2026 16:26

Ngày 30-5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hiệp Bình, TP.HCM phối hợp cùng Công đoàn phường và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức Chương trình “Cà phê cùng lãnh đạo”- Tháng nghe dân nói với chuyên đề “Công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư và an toàn điện lưới”.

Chương trình thu hút 50 đại biểu tham dự, trong đó có 15 đại diện doanh nghiệp cùng 35 đoàn viên công đoàn, người lao động và Nhân dân trực tiếp đối thoại với lãnh đạo địa phương.

Ông Phan Hồng Điệp, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hiệp Bình nhấn mạnh, mô hình "cà phê cùng lãnh đạo" được tổ chức định kỳ hằng tháng theo từng chuyên đề cụ thể nhằm tạo không gian gần gũi để lãnh đạo địa phương trực tiếp gặp gỡ người dân. Ảnh: THANH THÙY

Tại chương trình, đại diện Công an phường đã thông tin khái quát tình hình phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn; thực trạng sử dụng điện trong sinh hoạt và sản xuất; các nguy cơ tiềm ẩn về cháy nổ, tai nạn lao động; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn các quy định và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy, chữa cháy và sử dụng điện an toàn.

Đã có 8 lượt ý kiến phát biểu, trao đổi, kiến nghị của doanh nghiệp, đoàn viên công đoàn, người lao động và người dân tại buổi gặp gỡ.

Các ý kiến tập trung vào những nội dung như: công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động; công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư và cơ sở sản xuất, kinh doanh; công tác quản lý, kiểm tra, hướng dẫn sử dụng điện an toàn; những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống dân sinh.

Trên cơ sở các ý kiến được ghi nhận, lãnh đạo UBND phường, Công an phường và các bộ phận chuyên môn đã trực tiếp trao đổi, giải trình và thông tin hướng xử lý đối với các nội dung thuộc thẩm quyền. Nhiều vấn đề được giải đáp ngay tại chương trình; các nội dung còn lại được tổng hợp để tiếp tục xem xét, giải quyết hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Ghi nhận các ý kiến của người dân tại buổi cà phê sáng, ông Phan Hồng Điệp, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hiệp Bình nhấn mạnh, mô hình “cà phê cùng lãnh đạo” được tổ chức định kỳ hằng tháng theo từng chuyên đề cụ thể nhằm tạo không gian gần gũi để lãnh đạo địa phương trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến đóng góp, hiến kế của người dân, doanh nghiệp và các lực lượng tại cơ sở.

Ông cảm ơn người dân đã có những ý kiến tại buổi cà phê, đặc biệt là các nội dung liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy và an toàn điện. Đây là những cơ sở quan trọng để địa phương tiếp tục hoàn thiện các giải pháp tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Các ý kiến giúp lãnh đạo nắm bắt những mong mỏi của người dân. Ảnh: THANH THÙY

Địa phương cũng trân trọng sự đồng hành của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong việc chấp hành các quy định về an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy và an toàn điện; đồng thời tiếp thu các kiến nghị liên quan đến việc xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư.

Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường sẽ tiếp tục kiến nghị UBND phường nghiên cứu, triển khai các giải pháp phù hợp, huy động các nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm an toàn cho Nhân dân trên địa bàn.

MTTQ phường cũng mong muốn các khu phố, doanh nghiệp và người dân tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn lao động, an toàn điện và phòng cháy, chữa cháy; tích cực tham gia các mô hình tự quản, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, an toàn và phát triển.

Mô hình “Cà phê cùng lãnh đạo” sẽ tiếp tục được duy trì với nhiều chuyên đề thiết thực, phù hợp với nhu cầu thực tiễn của địa phương. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò là diễn đàn đối thoại trực tiếp, hiệu quả giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, doanh nghiệp, đoàn viên công đoàn và người lao động; góp phần phát huy quyền làm chủ của người dân; nâng cao chất lượng quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền gần dân, sát dân và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.