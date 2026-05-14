Phường Đông Hưng Thuận gần dân, sát dân qua mô hình 'Cà phê xóm' 14/05/2026 16:38

(PLO)- Thông qua chương trình "Cà phê xóm", Đảng ủy phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM đã kịp thời nắm bắt, giải quyết nhiều kiến nghị dân sinh, góp phần xây dựng chính quyền gần dân.

Ngày 14-5, Đảng ủy và UBND phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM, tổ chức chương trình “Cà phê xóm” quý II-2026.

Theo UBND phường, đây là hoạt động đối thoại trực tiếp nhằm tăng cường mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, đồng thời xử lý kịp thời các tâm tư, nguyện vọng từ cơ sở.

Chính quyền sát dân hơn

Tại buổi “Cà phê xóm”, các đại diện khu phố đã phản ánh nhiều nội dung thiết thực liên quan đến đời sống hằng ngày.

Nội dung tập trung vào các lĩnh vực quản lý nhà nước như kinh tế, đô thị, văn hóa, giáo dục, y tế, đất đai và môi trường. Đặc biệt, người dân rất quan tâm đến công tác cải cách hành chính và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức địa phương.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Đông Hưng Thuận đối thoại với người dân tại chương trình “Cà phê xóm”. Ảnh: N.TÂN

Bà Huỳnh Thị Liên, Trưởng khu phố 72, chia sẻ mô hình này tạo sự gần gũi, giúp người dân dễ dàng phản ánh các vấn đề về hạ tầng.

“Những vấn đề như lắp đặt cống, đường hư hỏng được chính quyền quan tâm, sửa chữa kịp thời. Tôi mong mô hình tiếp tục duy trì để chính quyền sát dân hơn, nhiều nội dung khó trao đổi hết ở hội trường thì tại đây có thể chia sẻ trực tiếp” - bà Liên nói.

Một góc buổi “Cà phê xóm” được tổ chức thân mật, gần gũi tại địa bàn dân cư. Ảnh: N.TÂN

Đồng quan điểm, ông Trần Vinh Quyền, Bí thư Chi bộ khu phố 71, đánh giá chương trình tạo điều kiện để khu phố trao đổi những vấn đề sát sườn. Ông cho rằng nếu mô hình được duy trì thường xuyên sẽ phát huy hiệu quả rõ rệt trong việc tạo sự đồng thuận giữa chính quyền và người dân.

Đại diện các khu phố phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân địa phương đến lãnh đạo phường. Ảnh: N.TÂN

Trong quý I-2026, thông qua “Cà phê xóm”, địa phương đã tiếp nhận 17 ý kiến liên quan đến nước sạch, nâng cấp hẻm, chiếu sáng và giao thông. Đáng chú ý, kiến nghị lắp biển điều tiết giao thông tại khu vực trường học để bảo đảm an toàn cho học sinh đã được phường phối hợp với các sở, ngành nghiên cứu phương án thực hiện.

“Lắng nghe và hành động”

Để buổi đối thoại đạt hiệu quả, thành phần tham dự gồm 76 đại biểu, gồm Ban Thường vụ Đảng ủy phường, lãnh đạo UBND và các phòng ban chuyên môn. Các Bí thư Chi bộ và Trưởng khu phố đóng vai trò cầu nối, chuyển tải trực tiếp ý kiến của người dân đến lãnh đạo phường.

Bà Trần Thị Huyền Thanh, Bí thư Đảng ủy phường Đông Hưng Thuận, phát biểu tại chương trình. Ảnh: N.TÂN

Bà Trần Thị Huyền Thanh, Bí thư Đảng ủy phường Đông Hưng Thuận, cho biết chương trình được tổ chức với phương châm “lắng nghe và hành động”. Theo bà Trần Thị Huyền Thanh, chương trình tạo điều kiện để cả hệ thống chính trị trực tiếp xuống cơ sở, không chỉ nghe báo cáo mà là nghe tiếng nói thực tế từ địa bàn.

“Những nội dung thuộc thẩm quyền sẽ được giải quyết, giải thích ngay, các vấn đề khác được tiếp thu để xử lý. Chương trình dự kiến tổ chức định kỳ mỗi quý một lần, lựa chọn khu vực còn nhiều vấn đề người dân quan tâm để tập trung giải quyết” - bà Thanh nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch UBND phường và Trung tá Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng Công an phường trao đổi tại buổi "Cà phê xóm". Ảnh: N.TÂN

Đối với các vấn đề phức tạp hoặc vượt thẩm quyền, lãnh đạo phường chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tổng hợp, báo cáo cấp trên. Với những vụ việc cần thời gian xác minh, chính quyền phải thông tin rõ lộ trình và thời hạn trả lời bằng văn bản cho người dân, đảm bảo tính minh bạch và khách quan.

Ông Huỳnh Tấn Việt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, phường lắng nghe các ý kiến của các Bí thư Chi bộ và Trưởng khu phố. Ảnh: N.TÂN

Theo UBND phường Đông Hưng Thuận, mô hình “Cà phê xóm” không chỉ là nơi tiếp nhận khiếu nại, tố cáo mà còn là kênh để nhân dân giám sát phẩm chất đạo đức, lối sống và kết quả thực thi công vụ của cán bộ, nhất là người đứng đầu. Qua đó, phường từng bước nâng cao hiệu quả quản lý, xây dựng hình ảnh chính quyền vì dân phục vụ.