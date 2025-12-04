TP.HCM mở rộng mô hình 'cà phê sáng cùng ngư dân', tuyên truyền về IUU

Văn phòng UBND TP.HCM vừa ra thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Hoàng Nguyên Dinh tại cuộc họp nghe báo cáo về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP giao nhiệm vụ rõ ràng cho các đơn vị.
Đối với các xã, phường, đặc khu (có tàu, ven biển):
- Kiện toàn lại Ban chỉ đạo IUU tại địa phương. Cơ cấu Trưởng Ban chỉ đạo IUU là Bí thư Đảng ủy xã, phường, đặc khu; Phó trưởng ban là Chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu. Thời hạn hoàn thành trước ngày 5-12-2025.
- Người đứng đầu Ban Chỉ đạo IUU xã, phường, đặc khu và Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước UBND TP, Ban Chỉ đạo IUU TP. Điều này áp dụng nếu để tàu cá vi phạm quy định IUU hoặc làm ảnh hưởng đến nỗ lực chung gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC.
- Các đơn vị tiếp tục quán triệt đến cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và người dân về quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đó là kiên quyết tuyên chiến với các hành vi vi phạm quy định về khai thác IUU, quyết tâm gỡ bằng được “thẻ vàng” của EC đối với nghề cá Việt Nam trong năm 2025.
- Tiếp tục duy trì, mở rộng mô hình “Ăn sáng cùng ngư dân”, “cà phê sáng cùng ngư dân” để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của ngư dân, đồng thời, tuyên truyền về IUU.
- Đẩy mạnh tuyên truyền về IUU đến với mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là bà con ngư dân vùng ven biển. Việc tuyên truyền phải trực tiếp đến chủ tàu và thuyền trưởng.
Nhiệm vụ cho các sở ngành
Phó Chủ tịch UBND TP giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an TP, các thành viên Ban Chỉ đạo IUU TP và UBND các xã, phường đặc khu. Mục tiêu là tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tại các văn bản chỉ đạo.
- Khẩn trương tham mưu quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo IUU TP theo phân công nhiệm vụ mới của Lãnh đạo UBND TP.
- Nghiên cứu bổ sung các xã, phường có nhiều tàu (trên 10 tàu cá) nhưng không có biển vào thành viên Ban chỉ đạo IUU TP. Điều này giúp tiếp thu chỉ đạo, phối hợp với các sở, ngành, địa phương khác trong công tác xử lý vi phạm, tuyên truyền hỗ trợ ngư dân.
- Chủ trì, phối hợp chặt chẽ, tập trung mọi nguồn lực để quản lý tối đa công tác chống khai thác IUU. Phải giữ vững kết quả đã đạt được, tuyệt đối không để tàu cá và ngư dân TP.HCM vi phạm vùng biển nước ngoài.
- Cơ quan quản lý phải đảm bảo các điều kiện để ngư dân không vi phạm. Cần phân định rõ trách nhiệm của các địa phương, cơ quan quản lý.
- Phối hợp chặt chẽ với xã, phường, đặc khu đẩy mạnh tuyên truyền về IUU đến mọi tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, bà con ngư dân vùng ven biển cần hiểu rõ tính nghiêm trọng của hành vi vi phạm IUU.
- Khẩn trương tham mưu UBND TP/Ban chỉ đạo IUU TP ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU. Đồng thời, tham mưu UBND TP phê duyệt các chính sách hỗ trợ, chuyển đổi nghề, sinh kế người dân gắn với bảo tồn, nuôi trồng, khai thác, sử dụng bền vững nguồn lợi thủy sản.