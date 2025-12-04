TP.HCM mở rộng mô hình 'cà phê sáng cùng ngư dân', tuyên truyền về IUU 04/12/2025 16:24

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh chỉ đạo phải kiện toàn lại Ban chỉ đạo IUU tại địa phương. Theo đó, Trưởng Ban chỉ đạo IUU là Bí thư Đảng uỷ xã, phường, đặc khu.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa ra thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Hoàng Nguyên Dinh tại cuộc họp nghe báo cáo về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Bà con ngư dân TP.HCM đưa hải sản lên bờ sau khi tàu cá cập bến. Ảnh: KHÁNH LY

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP giao nhiệm vụ rõ ràng cho các đơn vị.

Đối với các xã, phường, đặc khu (có tàu, ven biển):

Kiện toàn lại Ban chỉ đạo IUU tại địa phương. Cơ cấu Trưởng Ban chỉ đạo IUU là Bí thư Đảng ủy xã, phường, đặc khu; Phó trưởng ban là Chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu. Thời hạn hoàn thành trước ngày 5-12-2025.

Người đứng đầu Ban Chỉ đạo IUU xã, phường, đặc khu và Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước UBND TP, Ban Chỉ đạo IUU TP. Điều này áp dụng nếu để tàu cá vi phạm quy định IUU hoặc làm ảnh hưởng đến nỗ lực chung gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC.

Các đơn vị tiếp tục quán triệt đến cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và người dân về quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đó là kiên quyết tuyên chiến với các hành vi vi phạm quy định về khai thác IUU, quyết tâm gỡ bằng được “thẻ vàng” của EC đối với nghề cá Việt Nam trong năm 2025.

Tiếp tục duy trì, mở rộng mô hình “Ăn sáng cùng ngư dân”, “cà phê sáng cùng ngư dân” để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của ngư dân, đồng thời, tuyên truyền về IUU.

Đẩy mạnh tuyên truyền về IUU đến với mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là bà con ngư dân vùng ven biển. Việc tuyên truyền phải trực tiếp đến chủ tàu và thuyền trưởng.

Nhiệm vụ cho các sở ngành

Phó Chủ tịch UBND TP giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an TP, các thành viên Ban Chỉ đạo IUU TP và UBND các xã, phường đặc khu. Mục tiêu là tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tại các văn bản chỉ đạo.