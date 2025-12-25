Nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng đất cụm công nghiệp Thanh Vinh ở Đà Nẵng 25/12/2025 18:10

(PLO)- Thanh tra TP Đà Nẵng chỉ ra nhiều sai phạm, hạn chế, thiếu sót trong quản lý, sử dụng đất tại Cụm công nghiệp Thanh Vinh.

Ngày 25-12, Thanh tra TP Đà Nẵng cho hay cơ quan này đã có kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đối với 12 doanh nghiệp tại cụm công nghiệp (CCN) Thanh Vinh mở rộng ở phường Liên Chiểu.

Nhiều sai phạm, thiếu sót

Theo Thanh tra TP Đà Nẵng, dự án đầu tư xây dựng CCN Thanh Vinh mở rộng trải qua ba chủ đầu tư, gồm Công ty Phát triển và khai thác hạ tầng khu công nghiệp Đà Nẵng (Công ty HTKCN Đà Nẵng), Công ty CP Xây dựng và đầu tư Đà Nẵng C.T Dinco (Công ty Dinco), Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng – Miền Trung (DMT).

Một góc cụm công nghiệp Thanh Vinh. Ảnh: TẤN VIỆT

Thanh tra TP Đà Nẵng xác định UBND TP cấp 61 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Dinco, Công ty DMT đối với các lô đất tại CCN Thanh Vinh với thời hạn sử dụng lâu dài là không đúng quy định Luật đất đai 2003.

Tính đến thời điểm thanh tra, 9/16 doanh nghiệp chưa thực hiện chỉnh lý thời hạn sử dụng đất từ lâu dài sang 50 năm là chưa đảm bảo quy định pháp luật.

CCN Thanh Vinh nằm trong khu vực được điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất từ năm 2021 nhưng đến nay dự án chưa thể triển khai, gây khó khăn đối với các đơn vị sử dụng đất trong CCN.

Diện tích đất cây xanh chiếm 1,8%, không đúng theo tỉ lệ quy định 25%. Các nguồn nước thải không được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải vào cống chung của CCN. Đa số các đơn vị đang hoạt động sản xuất kinh doanh trong CCN không có hồ sơ về môi trường.

Việc áp dụng hệ số sử dụng đất 70% trong xác định, đề xuất đơn giá đất thô để thu tiền sử dụng đất là chưa đảm bảo cơ sở. UBND TP giao Công ty HTKCN Đà Nẵng thu tiền sử dụng đất nộp vào ngân sách là không đúng quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũ không ký hợp đồng thuê đất với Công ty HTKCN Đà Nẵng. Cục Thuế TP cũ không tính và thu tiền thuê đất của Công ty HTKCN Đà Nẵng theo nhiệm vụ được UBND TP giao.

UBND TP cho phép kéo dài thời hạn nộp và không tính tiền phạt nộp chậm tiền sử dụng đất CCN Thanh Vinh là không đúng quy định tại Luật Quản lý thuế 2006.

Kiến nghị chấn chỉnh, rút kinh nghiệm

Kết luận thanh tra xác định trách nhiệm của các tồn tại, sai sót nêu trên thuộc chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũ trong việc cho phép kéo dài thời hạn nộp, không tính tiền phạt nộp chậm tiền sử dụng đất.

Tuy nhiên, Thanh tra Chính phủ đã kết luận, kiến nghị xử lý tại kết luận 2852/2012. Do đó, Thanh tra TP không kiến nghị xử lý đối với nội dung sai phạm này.

Thanh tra TP Đà Nẵng kiến nghị chủ tịch UBND TP chỉ đạo các cơ quan liên quan có phương án hỗ trợ, đảm bảo việc sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phải di dời khi triển khai quy hoạch chuyển mục đích sử dụng đất của CCN Thanh Vinh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong việc tham mưu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thời hạn sử dụng lâu dài, không chấp hành việc ký hợp đồng thuê đất với Công ty HTKCN Đà Nẵng theo chỉ đạo của TP.

Thanh tra TP kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, xử lý theo quy định đối với Công ty TNHH MTV Bê tông Dufago sử dụng hơn 7.000 m2 đất để làm bãi tập kết vật liệu ngoài diện tích đất đã thuê.

Chủ đầu tư CCN Thanh Vinh, các doanh nghiệp tại đây được yêu cầu nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và khắc phục các tồn tại theo nội dung kết luận thanh tra đã nêu.