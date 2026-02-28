Siết chặt phòng cháy, chữa cháy tại chùa dịp rằm tháng Giêng 28/02/2026 12:11

(PLO)- Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 33, Phòng (PC07), Công an TP.HCM đồng loạt kiểm tra, hướng dẫn, phát cẩm nang tuyên truyền tại các chùa, chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy nổ cao điểm rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026.

Ngày 28-2, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 33, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Tân Đông Hiệp tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng phương tiện PCCC tại Chùa Bửu Sơn và Chùa Thiên Bình dịp rằm tháng Giêng sắp tới.

Cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 33, Phòng PC07 hướng dẫn tăng ni sử dụng bình chữa cháy tại chùa dịp cao điểm rằm tháng Giêng 2026. Ảnh: PHẠM HẢI

Chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa

Buổi tuyên truyền có các tăng ni tham gia, lực lượng chức năng phát cẩm nang PCCC cho người dân đi lễ chùa; đồng thời trực tiếp hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cháy, nổ trong quá trình thờ tự.

Cụ thể, đơn vị yêu cầu các cơ sở niêm yết nội quy PCCC, biển cấm lửa, cấm hút thuốc tại khu vực có nguy hiểm về cháy, nổ; không đốt vàng mã trong chánh điện và nơi có quy định cấm; bố trí khu vực cắm nhang bên ngoài chánh điện, nơi thông thoáng; trang bị và sử dụng thành thạo phương tiện chữa cháy như bình bột, bình CO2.

Hoạt động trên nằm trong kế hoạch đẩy mạnh kiểm tra, tuyên truyền an toàn PCCC và CNCH tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng dịp lễ chùa tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026.

Theo PC07, vào dịp rằm tháng Giêng hằng năm, lượng người dân và du khách đến tham quan, hành lễ tăng đột biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ.

Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 33, Phòng PC07 phát cẩm nang PCCC cho người dân đi lễ chùa, tăng ni, ban quản trị nâng cao ý thức phòng ngừa cháy nổ dịp rằm tháng Giêng. Ảnh: PHẠM HẢI

Qua rà soát, loại hình cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng có nhiều yếu tố nguy hiểm như sử dụng liên tục nguồn lửa (hương, nến, đèn dầu, vàng mã); tập trung nhiều vật liệu dễ cháy như bàn thờ, hoành phi, câu đối, đồ gỗ lâu năm; hệ thống điện có nguy cơ quá tải do lắp đặt thêm thiết bị chiếu sáng, trang trí phục vụ lễ hội.

Bên cạnh đó, kiến trúc nhiều gian thờ liên thông, kết cấu gỗ, hành lang hẹp, mật độ người tập trung đông vào giờ cao điểm cũng gây khó khăn cho việc chữa cháy và tổ chức thoát nạn khi xảy ra sự cố.

Kiểm tra sát từng khu vực nguy cơ cao

Trước tình hình thực tế, lực lượng chức năng đã trực tiếp kiểm tra tại các khu vực chính điện, nơi thắp hương, đèn nến, khu hóa vàng mã, hệ thống điện, khu bếp, bãi giữ xe và lối thoát nạn.

Qua kiểm tra, cán bộ, chiến sĩ kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn khắc phục các tồn tại như sắp xếp vật dụng thờ cúng gần nguồn lửa; bố trí bình chữa cháy chưa phù hợp; dây dẫn điện câu mắc tạm thời; lối thoát nạn bị che chắn bởi hàng hóa, vật dụng.

Cán bộ PC07 hướng dẫn tăng ni, phật tử thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay đúng quy trình, bảo đảm an toàn. Ảnh: PHẠM HẢI

Song song đó, lực lượng còn hướng dẫn tăng ni, ban quản lý và người dân kỹ năng nhận diện nguy cơ cháy, nổ; thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay; xử lý tình huống ban đầu khi có sự cố.

Đơn vị cũng khuyến cáo người đứng đầu các cơ sở quan tâm lắp đặt thiết bị cảnh báo cháy sớm, duy trì hệ thống truyền tin báo sự cố về Trung tâm chỉ huy 114; xây dựng và thực tập phương án chữa cháy, cứu người trong các tình huống phức tạp.

Theo lực lượng chức năng, công tác kiểm tra, tuyên truyền được xác định là giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao ý thức phòng ngừa, hạn chế tối đa nguy cơ cháy, nổ, bảo đảm người dân tham gia hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo an toàn, văn minh trong mùa lễ hội đầu xuân 2026.

Hoạt động nằm trong kế hoạch cao điểm bảo đảm an toàn PCCC dịp lễ chùa tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026. Ảnh: PHẠM HẢI

Thời gian tới, Phòng PC07 sẽ tiếp tục bám sát địa bàn, phối hợp chính quyền địa phương và ban quản lý cơ sở tôn giáo tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, góp phần giữ vững an ninh, an toàn cho cộng đồng.