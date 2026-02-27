Đồng Nai công bố 142 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 27/02/2026 17:32

(PLO)- Danh sách 142 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức được công bố.

Theo đó, danh sách gồm 142 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031 tại 28 đơn vị bầu cử đã chính thức được công bố.

Trong đó, tổng số đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI được bầu là 85 người.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 32 phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: VŨ HỘI.

Việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử là bước quan trọng trong quy trình bầu cử, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật.

Đây cũng là cơ sở để cử tri tìm hiểu thông tin, lựa chọn và thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân trong ngày bầu cử, góp phần xây dựng bộ máy HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.

Đáng chú ý lần này trong danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 mà nhiệm kỳ trước chưa là đại biểu HĐND tỉnh như: ông Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai; Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh; ông Nguyễn Quốc Hân, Viện trưởng Viện KSND tỉnh, bà Trương Thị Hương Bình, Giám đốc Sở Tài chính; ông Đặng Anh Tuấn, Hiệu trưởng trường Đại học Đồng Nai; ông Nguyễn Toàn Thắng, Trưởng thuế tỉnh Đồng Nai…