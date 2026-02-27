Đưa tàu hết đăng kiểm, sai công năng ra nạo vét cửa biển La Gi 27/02/2026 16:25

(PLO)- Tàu hút cát của đơn vị thi công đến cửa biển La Gi, Lâm Đồng để nạo vét luồng lạch nhưng lại không đủ điều kiện như chưa đăng kiểm, không giấy tờ.

Ngày 27-2, UBND phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng có thông báo liên quan đến dự án nạo vét thông luồng cửa biển La Gi do Ban Quản lý các cảng cá tỉnh này (viết tắt là BQL) làm chủ đầu tư.

Theo UBND phường Phước Hội, thời gian qua, tình hình cửa biển La Gi bị bồi lắp luồng lạch làm thiệt hại về tàu cá, nguy hiểm đối với ngư dân khi ra, vào cửa biển; tuyến luồng chạy tàu đã bị thu hẹp mất an toàn cho tàu thuyền ra, vào cửa biển.

Khu vực cửa biển vào cảng cá La Gi thời gian qua là nơi nhấn chìm nhiều tàu thuyền của ngư dân. Ảnh HẮC LONG.

UBND phường Phước Hội đã có rất nhiều văn bản đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo BQL các cảng cá tỉnh khẩn trương triển khai dự án nạo vét, thông luồng cửa biển, đến nay, BQL, đơn vị thi công đã triển khai nhưng còn chậm, phương tiện nạo vét đến cảng La Gi thực hiện nạo vét không đủ điều kiện cần thiết theo quy định để nạo vét cửa biển.

UBND phường đã chỉ đạo các ngành chức năng báo cáo lên cơ quan chức năng của tỉnh để xem xét, có hướng xử lý đáp ứng điều kiện nạo vét.

Nhằm đảm bảo an toàn cho tàu cá, ngư dân khi ra, vào cửa biển không gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến sinh kế của ngư dân, UBND phường khuyến cáo: các chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân trong quá trình hoạt động trên biển, ra, vào cửa biển khu vực nguy hiểm luồng bị cát bồi cạn, thu hẹp chú ý quan sát, theo dõi vị trí luồng lạch đảm bảo an toàn, tránh rủi ro, thiệt hại về người.

Đề nghị Đồn Biên phòng Phước Hội, Trạm Kiểm ngư khu vực III, Ban điều hành khu tránh bão - cảng cá La Gi khi tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tàu cá xuất nhập bến, ra vào cảng hướng dẫn, cảnh báo chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân không di chuyển vị trí luồng lạch nguy hiểm, đảm bảo an toàn cho tàu cá, ngư dân.

Con tàu nạo vét của đơn vị thi công vừa hạ thủy đã ...chìm.

Chiều 27-2, trao đổi với PLO, đại diện UBND phường Phước Hội cho biết qua kiểm tra của biên phòng thì chiếc tàu trên đã hết hạn đăng kiểm; thuyền trưởng, máy trưởng không có bằng; tàu chuyên dùng chở hàng hóa chứ không phải tàu nạo vét; đặc biệt là con tàu này không có bất cứ giấy tờ gì…Do đó, dù cố gắng tạo điều kiện nhưng với tình trạng như trên, không một tổ chức, cá nhân nào dám cho con tàu “5 không” này ra khơi.

Như PLO đã phản ánh, cửa biển La Gi luôn được cảnh báo là một trong những cửa biển nguy hiểm bậc nhất khu vực, đặc biệt vào mùa mưa bão. Lượng cát lớn từ sông Dinh bồi lấp luồng lạch liên tục, biến cửa biển thành cái bẫy vô hình đối với tàu thuyền.

Đơn vị thi công đưa tàu lên xe rút khỏi công trường.

Từ tháng 11-2025 đến nay đã có hàng chục chiếc tàu lật úp ở cửa biển; hai người tử vong thương tâm. Trong khi dự án nạo vét thông luồng cửa biển La Gi được ký hợp đồng từ 17-6-2025, với khối lượng hơn 38.000 m³, tổng mức đầu tư 5 tỉ đồng nhưng đến cuối tháng 7-2025, công trình mới đạt khoảng 30% khối lượng rồi đứng im.

Sau hàng loạt vụ chìm tàu, ngày 11-1, đơn vị thi công từ TP.HCM đưa tàu sắt chuyên dụng xuống công trường. Trớ trêu thay, chưa kịp hút được mét khối cát nào, chính chiếc tàu này cũng gặp nạn, buộc phải rút khỏi khu vực.

Đến ngày 4-2, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra, chỉ đạo tổ chức triển khai dự án, yêu cầu hoàn thành trong tháng 3-2026, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, kết quả thực hiện.

Con tàu mới đến hiện trường nhưng chưa đăng kiểm, sai công năng, không giấy tờ...

Ngày 8-2, tàu hút cát của đơn vị thi công từ TP.HCM đã đến cửa biển La Gi để chuẩn bị nạo vét. Tuy nhiên, đến nay UBND phường Phước Hội lại có thông báo thiết bị không đủ điều kiện thi công do "5 không".

Một dự án nạo vét khẩn cấp liên quan trực tiếp đến sinh mạng con người khởi công ngày 17-6-2025, thời gian thực hiện hợp đồng 60 ngày, lẽ ra đã hoàn thành công trình trước ngày 15-8-2025. Tuy nhiên, đến nay vẫn chậm trễ một cách khó hiểu; mọi sự chậm trễ trong lúc này đều phải được xem xét trách nhiệm cụ thể, bởi cái giá của sự trì trệ chính là tính mạng con người.