Bao giờ chấm dứt nước mắt đổ ở cửa biển La Gi? 03/02/2026 10:40

(PLO)- Chỉ trong ba ngày xảy ra hai vụ chìm tàu làm một người chết ở cửa biển La Gi, Lâm Đồng. Bao giờ "cái bẫy" bồi lấp ở cửa biển này mới được khơi thông?

Rạng sáng 3-2, sóng biển tại cửa biển La Gi, tỉnh Lâm Đồng, lại một lần nữa nhấn chìm một tàu cá ngay khi con tàu vừa ra khơi.

Theo thông tin ban đầu, tàu cá BTh, công suất 200 CV, dài hơn 12 m, hành nghề lặn, do ông Trần Thái (54 tuổi, ngụ phường Tiến Thành, Lâm Đồng) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, xuất bến lúc 5 giờ 20 phút tại cảng La Gi.

15 thuyền viên được các ngư dân trong bờ đưa thuyền thúng ra kịp thời cứu sống.

Tuy nhiên, khi vừa ra đến khu vực cửa biển, tàu bất ngờ gặp sự cố và bị sóng đánh chìm. Rất may, 15 thuyền viên trên tàu đã được các thuyền thúng hoạt động gần đó kịp thời tiếp cận, cứu sống, vụ việc không gây thương vong về người nhưng thiệt hại tài sản là không nhỏ.

Toàn bộ thuyền viên được cứu sống nhưng thiệt hại tài sản là không nhỏ.

Đồn Biên phòng Phước Lộc đã cử 10 cán bộ, chiến sĩ phối hợp các lực lượng chức năng cùng phương tiện khẩn trương hỗ trợ trục vớt, đồng thời chỉ đạo Trạm kiểm soát biên phòng La Gi theo dõi sát tình hình, báo cáo kịp thời các diễn biến liên quan.

Đáng lo ngại, chỉ hai ngày trước, sáng 1-2, cũng tại cửa biển này, tàu cá BTh 85234 TS, công suất 33 CV, do ông Võ Văn Hiền (52 tuổi, phường Bình Tân, Lâm Đồng) làm thuyền trưởng, bất ngờ gặp sóng lớn, nước tràn nhanh khiến tàu chìm.

Bốn thuyền viên thoát nạn, riêng ông Hiền mất tích, sau đó thi thể được tìm thấy cách nơi tàu bị nạn khoảng 2 hải lý.

Tàu cá chìm sáng 1-2.

Trong thời gian qua, PLO đã liên tục cảnh báo cửa biển La Gi là một trong những cửa biển nguy hiểm bậc nhất khu vực, đặc biệt vào mùa mưa bão. Lượng cát khổng lồ từ sông Dinh đổ ra khiến luồng lạch bị bồi lấp liên tục, tạo thành một “cái bẫy" vô hình chờ tàu thuyền ra vào.

Chỉ riêng tháng 11-2025, đã có sáu tàu cá bị sóng đánh chìm, thiệt hại hơn 2 tỉ đồng; có thời điểm 15 phút xảy ra ba vụ tai nạn liên tiếp. Đặc biệt đau lòng, ngày 3-1, tàu BTh 85945 TS bị lật úp ngay cửa biển, cướp đi sinh mạng của em TĐT (16 tuổi).

Nước mắt tiếp tục đổ tại cửa biển La Gi.

Công trình nạo vét thông luồng cửa biển này đã được ký hợp đồng từ 17-6-2025, với khối lượng hơn 38.000 m³, mức đầu tư khoảng 5 tỉ đồng. Thế nhưng, đến hết tháng 7-2025, dự án mới đạt khoảng 30%, rồi… đứng im cho đến nay.

Sau hàng loạt vụ chìm tàu, ngày 11-1, đơn vị thi công mới đưa một tàu sắt chuyên dụng xuống hiện trường. Trớ trêu thay, chưa kịp hút một mét khối cát nào, chiếc tàu này cũng gặp nạn, phải rút khỏi khu vực.

Đơn vị thi công rời khỏi hiện trường.

Trong khi đó, đoạn luồng nguy hiểm dài khoảng 250 m, rộng 60 m, đáy nạo vét -3 m đến -4,5 m vẫn nằm đó, ngày đêm chờ thêm những con tàu xấu số.

Mỗi ngày chậm nạo vét là thêm một ngày người dân La Gi sống trong sợ hãi. Khi một cửa biển trở thành nỗi ám ảnh thường trực của ngư dân, mọi sự chậm trễ đều có thể đổi bằng sinh mạng.