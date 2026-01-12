Tàu 'giải cứu' luồng lạch cửa biển La Gi vừa hạ thủy đã chìm 12/01/2026 15:37

Ngày 12-1-2026, ông Hồ Ngọc Đài, Giám đốc Ban Quản lý các cảng cá tỉnh Lâm Đồng xác nhận, một tàu chuyên dụng hút cát của đơn vị thi công vừa gặp sự cố và chìm tại cửa biển La Gi.

Xe cơ giới vận chuyển con tàu chuyên dụng đến La Gi.

Cửa biển "tử thần"

Đáng lưu ý, con tàu sắt bị chìm là tàu chuyên dụng vừa được hạ thủy vào chiều 11-1 để nạo vét nhằm khắc phục tình trạng bồi lấp khiến nhiều tàu cá ra vào cửa biển này liên tục bị chìm, đắm.

Theo báo cáo của Ban Quản lý các cảng cá tỉnh, cửa biển La Gi bị cát bồi cạn, thu hẹp, xuất hiện nhiều cồn cát giữa cửa biển, phạm vi bồi lấp trải dài từ khu vực đầu tuyến đê ngăn cát ra đến phía ngoài cửa biển… Hậu quả là chỉ riêng tháng 11-2025, sáu tàu cá bị đánh chìm, thiệt hại hơn 2 tỉ đồng.

Đơn vị thi công kiểm tra tàu trước khi hạ thủy.

Đỉnh điểm là ngày 3-1-2026, tàu BTh 85945 Ts bị sóng đánh lật úp ngay tại cửa biển này, cướp đi sinh mạng của em T.Đ.T. khi em vừa tròn 16 tuổi.

Được biết khu vực khiến tàu thuyền thường xuyên gặp nạn cần nạo vét có chiều dài khoảng 250 m; chiều rộng luồng 60 m; cao độ đáy nạo vét là - 3 m đến - 4,5 m; tổng khối lượng nạo vét khoảng hơn 38.000 m3.

Hình thức nạo vét là sử dụng tàu hút công suất ≤ 1000CV nạo vét đất cát đổ lên xà lan, vận chuyển đất nạo vét đến vị trí bãi chứa, bơm đất cát nạo vét lên bãi chứa… Trong khi một đơn vị thi công ở TP.HCM đã trúng thầu nạo vét cửa biển La Gi khoảng 5 tỉ đồng đã lâu nhưng gần như công việc dậm chân tại chỗ.

Sự cố hy hữu

Sáng 12-1, trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng xác nhận, đơn vị thi công nạo vét quá chậm và ngay từ đầu tháng 12-2025, sở đã phát đi công văn hỏa tốc về tình trạng này.

Hạ thủy con tàu chuyên dụng hút cát.

Theo đó, qua kiểm tra, công trình nạo vét thông luồng cửa biển La Gi đã được chủ đầu tư là Ban Quản lý các cảng cá tỉnh ký hợp đồng với đơn vị thi công kể từ ngày 17-6-2025, đến hết tháng 7-2025 khối lượng thực hiện ước đạt khoảng 30% (trên tổng khối lượng nạo vét khoảng 38.000 m3) và đang tạm dừng đến nay.

Nguyên nhân chậm tiến độ chủ yếu do biện pháp thi công của nhà thầu chưa phù hợp trong điều kiện khu vực cửa biển có nhiều tàu thuyền qua lại, chịu tác động của sóng gió. Bên cạnh đó có trách nhiệm của Ban Quản lý các cảng cá tỉnh trong việc tham mưu xử lý nguồn vốn để thực hiện công trình có cấp bách cao nhưng để chậm trễ, kéo dài.

Để kịp thời xử lý tình trạng bồi lấp cửa biển La Gi, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu Ban Quản lý các cảng cá tỉnh khẩn trương xem xét đề xuất của đơn vị thi công điều chỉnh biện pháp thi công (sử dụng sà lan xáng cạp để nạo vét luồng và di chuyển vào gần bờ để dùng máy hút thổi bùn cát vào bãi chứa).

Trên cơ sở phương án/ biện pháp thi công được điều chỉnh đảm bảo kỹ thuật, an toàn, khả thi, Ban Quản lý các cảng cá tỉnh và đơn vị thi công ký cam kết tiến độ giữa chủ đầu tư với đơn vị thi công, đảm bảo hoàn thành công trình chậm nhất 31-12-2025.

Tuy nhiên mãi đến ngày 11-1, đơn vị thi công mới đưa một tàu sắt chuyên dụng xuống hạ thủy. Thế nhưng, thật trớ trêu, con tàu "cứu viện" này chưa kịp hút được khối cát nào đã... chìm nghỉm.

Con tàu chìm nghỉm dưới cửa biển.

Mỗi ngày dự án nạo vét chậm trễ là thêm một ngày ngư dân phải đánh cược mạng sống với tử thần nơi cửa biển.