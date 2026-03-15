Rút gọn thủ tục cấp giấy phép xây dựng, thời gian chỉ còn 7 ngày 15/03/2026 10:07

(PLO)- Dự thảo nghị định rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ xuống tối đa 7 ngày làm việc, thay vì 15 ngày như hiện nay.

Bộ Xây dựng đang dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng. Điểm đáng chú ý là cơ quan soạn thảo đề xuất rút ngắn thời gian tối đa cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ.

Theo dự thảo, cá nhân, tổ chức có nhu cầu cấp giấy phép xây dựng gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan nhà nước có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ và giải quyết trong thời hạn quy định. Cụ thể, thời gian cấp giấy phép xây dựng đối với công trình tối đa 10 ngày làm việc; đối với nhà ở riêng lẻ tối đa 7 ngày làm việc. Thời gian gia hạn hoặc cấp lại giấy phép xây dựng tối đa 5 ngày làm việc.

Tổ chức, cá nhân xin giấy phép xây dựng trên Cổng dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: V.LONG

So với quy định hiện hành, thời gian giải quyết thủ tục được rút ngắn đáng kể. Việc cấp phép xây dựng đối với công trình giảm từ 20 ngày xuống còn 10 ngày; đối với nhà ở riêng lẻ giảm từ 15 ngày xuống còn 7 ngày.

Một điểm mới khác là UBND cấp xã được đề xuất giao thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV trên địa bàn quản lý, thay vì thuộc thẩm quyền cấp huyện như trước đây.

Ông Bùi Văn Dưỡng, Cục phó Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, cho biết theo Luật Xây dựng năm 2020, nhà ở riêng lẻ tại nông thôn thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, không có quy hoạch chuyên ngành hoặc không có quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn thì phải thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng. Các trường hợp còn lại được miễn giấy phép.

Luật Xây dựng năm 2025 tiếp tục kế thừa cách tiếp cận này, đồng thời làm rõ hơn để bảo đảm thống nhất với Luật Quy hoạch đô thị, nông thôn. Đáng chú ý, luật mới bổ sung quy định đối với nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích sàn trên 500 m².

Theo Luật Quy hoạch đô thị, nông thôn, không phải mọi khu vực dân cư đều bắt buộc phải lập quy hoạch chi tiết. Chỉ các khu vực xây dựng tập trung mới phải lập quy hoạch chi tiết. Đối với các khu dân cư hiện hữu, cơ quan có thẩm quyền chỉ cần ban hành quy chế quản lý kiến trúc.

Trên cơ sở đó, ông Dưỡng cho biết tại các điểm dân cư nông thôn đã ban hành quy chế quản lý kiến trúc, người dân khi xây dựng nhà ở riêng lẻ phải thực hiện thủ tục xin giấy phép xây dựng. Ngược lại, ở những khu vực địa phương chưa ban hành hoặc chưa công bố quy chế quản lý kiến trúc thì người dân không phải xin giấy phép khi xây dựng nhà ở riêng lẻ.

Quy định này nhằm phân định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước theo từng khu vực, tránh áp dụng cứng nhắc và hạn chế phát sinh thủ tục không cần thiết cho người dân, nhất là ở khu vực nông thôn.

Cũng theo ông Dưỡng, dự thảo nghị định quy định việc cấp giấy phép xây dựng thời gian tới được thực hiện theo nguyên tắc kiểm soát một lần, xuyên suốt từ giai đoạn chuẩn bị dự án đến khi khởi công xây dựng. Theo đó, cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng chỉ thực hiện kiểm soát một lần đối với mỗi dự án, công trình.

Những dự án, công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi sẽ được miễn thủ tục cấp giấy phép xây dựng, nhằm tránh chồng chéo giữa các khâu thẩm định và cấp phép.

Đối với các công trình còn lại, thủ tục cấp phép xây dựng sẽ được thực hiện trực tuyến toàn trình, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý xây dựng. Hồ sơ và điều kiện cấp phép được đơn giản hóa, thời gian giải quyết được rút ngắn tối đa.

Theo Bộ Xây dựng, việc cải cách này nhằm giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời nâng cao tính minh bạch, hạn chế tiếp xúc trực tiếp, qua đó giảm phát sinh tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính.

Nếu được cấp có thẩm quyền thông qua, nghị định dự kiến có hiệu lực từ ngày 1-7 tới đây.