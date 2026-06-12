Phụ huynh mua ghế trẻ em trên ô tô tăng vọt trước ngày quy định có hiệu lực 12/06/2026 07:32

(PLO)- Từ 1-7, quy định về lắp ghế trẻ em trên ô tô mới có hiệu lực nhưng những tháng qua trên các các sàn thương mại điện tử lớn, doanh số bán các sản phẩm liên quan đến ghế trẻ em đã tăng vọt.

Từ 1-7, xe ô tô gia đình, ô tô cá nhân không kinh doanh vận tải bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em khi chở trẻ dưới 10 tuổi có chiều cao dưới 1,35m.

78 ngàn sản phẩm ghế trẻ em được bán ra trong 5 tháng

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 (được sửa đổi, bổ sung bởi luật số 118 năm 2025) có hiệu lực từ ngày 1-7-2026.

Đáng chú ý, quy định mới đã chính thức bỏ quy định xe taxi và xe vận tải phải lắp ghế an toàn trẻ em. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ có xe ô tô cá nhân không kinh doanh vận tải mới bắt buộc lắp loại ghế này khi chở trẻ.

Từ 1-7, xe ô tô cá nhân không kinh doanh vận tải bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em. Ảnh: HN

Theo khảo sát của PV, nhiều gia đình có xe riêng đã tìm hiểu các dòng ghế, đai an toàn trên thị trường để sẵn sàng thực hiện theo quy định mới.

Chị Nguyễn Minh Hồng (ngụ phường Bình Tân) cho biết: “Gia đình tôi có 2 cháu nhỏ dưới 10 tuổi, trong đó một cháu dưới 24 tháng nên đã mua một ghế lớn cho cháu nhỏ nằm. Bé còn lại sẽ mua dạng ghế có đai an toàn để khi phụ huynh ngồi băng dưới vẫn đủ chỗ trống để ngồi cùng 2 bé.”

Nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn cho biết: 5 tháng đầu năm 2026, chỉ tính riêng các sàn thương mại điện tử lớn như Shopee, Lazada, Tiki và TikTok Shop, doanh số bán các sản phẩm liên quan đến ghế trẻ em đã tăng vọt.

Dữ liệu ghi nhận có 887 nhà bán hàng bán ghế trẻ em trên ô tô và thu về 78,2 tỉ đồng trong 5 tháng, tăng 116% so với cùng kỳ với 78 ngàn sản phẩm ghế các loại bán ra trên thị trường.

Metric.vn cũng ghi nhận người tiêu dùng đang ngày càng mạnh tay chi tiêu cho các thương hiệu đến từ nhà phân phối chính hãng. Doanh thu nhóm này chiếm 47,4% trong tổng doanh thu của cả ngành.

Trao đổi với PLO, chị Tuyết Thu - chủ cửa hàng bán ghế trẻ em trên đường Phan Huy Ích (TP.HCM) cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay mặt hàng này rất hút khách. Theo chị, hiện nay thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô có một số loại chính như nôi trẻ em sơ sinh (thường cho trẻ dưới 2 tuổi); ghế trẻ em nhỏ (cho trẻ từ 2-6 tuổi) và các loại ghế nâng và đệm nâng (cho trẻ từ 6-10 tuổi).

Giá ghế được chia theo từng phân khúc, từ 1-2 triệu đồng đối với phân khúc bình dân. Với những dòng nhập khẩu, tích hợp các công nghệ như chống sốc, thoáng khí thì giá dao động trên 3 triệu đồng.

Quy định an toàn cho trẻ em

Theo Luật sư Đoàn Thị Hồng Linh - Đoàn Luật sư TP.HCM, từ ngày 1-7, khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m trên xe ô tô, tài xế phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp với trẻ. Đồng thời, trẻ em thuộc nhóm đối tượng này không được ngồi cùng hàng ghế với tài xế, trừ trường hợp xe chỉ có một hàng ghế.

Quy định dùng ghế trẻ em trên ô tô không áp dụng với xe kinh doanh vận tải hành khách. Việc loại trừ này xuất phát từ đặc thù hoạt động của loại hình vận tải hành khách, khi số lượng, độ tuổi và thể trạng hành khách thay đổi liên tục, gây khó khăn cho việc bố trí đồng bộ các loại ghế phù hợp. Luật sư Đoàn Thị Hồng Linh, Đoàn Luật sư TP.HCM

Chuyên gia ô tô Nguyễn Minh Đồng cũng chia sẻ các quy định về thiết bị an toàn cho trẻ em. Cụ thể, phụ huynh nên lựa chọn loại ghế phù hợp với độ tuổi, chiều cao và cân nặng của trẻ; ưu tiên các sản phẩm đạt tiêu chuẩn kỹ thuật được công nhận và tương thích với hệ thống ghế ngồi của xe.

Mỗi loại ghế an toàn phục vụ nhu cầu khác nhau của người dùng. Ảnh chụp màn hình

Mục tiêu của quy định mới là hướng tới việc thay đổi thói quen tham gia giao thông, xây dựng văn hóa bảo vệ trẻ em tương tự như việc đội mũ bảo hiểm hoặc thắt dây an toàn đã trở thành thói quen của người dân hiện nay.

"Thêm vào đó là để tiệm cận tiêu chuẩn an toàn giao thông của các quốc gia phát triển trên thế giới. Chúng ta nên nhìn nhận đây là một khoản đầu tư cho sự an toàn của con em mình hơn là một nghĩa vụ để tránh bị xử phạt" - chuyên gia Nguyễn Minh Đồng nói.