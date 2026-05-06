Để trẻ em ngồi ghế lái xe ô tô có bị xử phạt? 06/05/2026 19:55

(PLO)-Hành vi để trẻ ngồi cùng ghế lái xe ô tô sẽ chính thức bị xử phạt từ 800.000 đến 1.000.000 đồng từ 1-7.

Fanpage của Cục CSGT (Bộ Công an) cảnh bảo hành vi để trẻ em ngồi hàng ghế lái của xe ô tô.

Theo Cục CSGT, tại Hà Nội, qua nắm trên không gian mạng lực lượng CSGT đã nhanh chóng xác minh, làm rõ trường hợp tài xế vừa lái xe vừa để trẻ nhỏ ngồi trước vô lăng khi phương tiện đang di chuyển – hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Người vi phạm là chị N.T.P (SN 1985, trú tại Hà Nội). Điều khiển phương tiện BKS là 30B-300.xx, tại khu vực Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội. Do trẻ quấy khóc, người điều khiển đã cho trẻ ngồi phía trước khi đang lái xe.

Theo Cục CSGT, hành vi vi phạm là để trẻ em ngồi cùng hàng ghế với người lái, phía trước vô lăng khi xe đang di chuyển.

Theo quy định tại điểm m, khoản 3, Điều 6 Nghị định 168/2024, mức xử phạt đối với hành vi này là 800.000 – 1.000.000 đồng. Tuy nhiên, quy định có hiệu lực từ 1-7-2026 nên đối với trường hợp này, lực lượng chức năng không ra quyết định xử phạt.

Tuy nhiên, hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản, nhắc nhở, tuyên truyền, yêu cầu cam kết không tái phạm.

Theo Cục CSGT, để trẻ ngồi trước vô lăng khi xe đang chạy có thể gây mất kiểm soát phương tiện, nguy cơ tai nạn rất cao.

Do đó, Cục khuyến cáo không để trẻ ngồi ghế trước, sử dụng ghế chuyên dụng cho trẻ em và luôn thắt dây an toàn.