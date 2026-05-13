Dự thảo Nghị định 168 bổ sung thêm hành vi làm thay đổi khả năng nhận diện biển số xe sẽ bị phạt 13/05/2026 20:16

(PLO)- Dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 168/2024 đề xuất bổ sung chi tiết hơn về hành vi điều khiển xe gắn biển số không đúng vị trí, không đúng quy cách theo quy định.

Bộ Công an đang lấy ý kiến Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 168/2024 với nhiều nội dung mới. Đáng chú ý, trong hành vi người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy cố tình làm sai lệch biển số xe được Bộ Công an bổ sung phần miêu tả với nhiều kiểu khác nhau.

Dự thảo đề xuất bổ sung hành vi điều khiển xe gắn biển số không đúng vị trí, không đúng quy cách theo quy định; gắn biển số không rõ chữ, số hoặc sơn, dán lên chữ, số của biển số xe; gắn biển số bị bẻ cong, che lấp, làm thay đổi chữ, số, màu sắc (của chữ, số, nền biển số xe), hình dạng, kích thước của biển số xe hoặc sử dụng chất liệu, vật liệu, thiết bị làm thay đổi khả năng nhận diện thông tin của biển số xe.

Đây là hành vi được quy định trong Nghị định 168/2024 bị xử phạt 4-6 triệu đồng nhưng chưa chi tiết bằng Dự thảo bổ sung này.

Cụ thể, hiện hành điểm b khoản 3 Điều 14 Nghị định 168/2024 quy định xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy định về điều kiện của phương tiện khi tham gia giao thông: Điều khiển xe gắn biển số không đúng vị trí, không đúng quy cách theo quy định; gắn biển số không rõ chữ, số hoặc sử dụng chất liệu khác sơn, dán lên chữ, số của biển số xe; gắn biển số bị bẻ cong, che lấp, làm thay đổi chữ, số, màu sắc (của chữ, số, nền biển số xe), hình dạng, kích thước của biển số xe.

Theo tổng hợp của PV, trong những năm qua nhiều loại ô tô, xe máy có các chiêu thức che biển số xe khác nhau như dán decal, băng dính. Sử dụng băng keo đen hoặc decal cùng màu biển số để thay đổi chữ số (ví dụ: biến số 0 thành 8, 3 thành 8, F thành E).

Một số chủ xe cố tình kẹp thẻ bài, túi nilon, sử dụng các vật dụng như kẹp bướm để kẹp tấm bài, lá cây, hoặc treo túi nilon "vô tình" che khuất một phần biển số.

Thậm chí cố tình để bùn đất bám dày hoặc xịt sơn trùng màu nền biển số lên các ký tự khiến camera giám sát không thể nhận diện được chính xác. Hay hành vi bẻ cong biển số, lắp giá chở hàng/phụ kiện che khuất.

Đây là hình ảnh chụp lại từ clip vụ việc ở Cao Bằng.

Đơn cử như ở Cao bằng, chủ xe bị xử phạt 23 triệu đồng trường hợp dùng bao tải che biển số xe. Qua phản ánh của người dân về việc một phương tiện ô tô có hành vi dùng bao tải che kín biển số xe khi tham gia giao thông, lực lượng CSGT Công an tỉnh Cao Bằng đã nhanh chóng tiến hành xác minh, làm rõ.

Sau quá trình kiểm tra, xác định hành vi vi phạm và người điều khiển phương tiện, cơ quan chức năng đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt 23.000.000 đồng theo quy định của pháp luật đối với người điều khiển phương tiện.

Theo Cục CSGT, hành vi che biển số xe vi phạm nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến công tác quản lý phương tiện và tiềm ẩn nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông.

Trước đó, theo chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã xác minh làm rõ vụ việc người đàn ông điều khiển chiếc xe máy điện trên, dán vật liệu khác lên số của biển số xe tham gia giao thông trên đường. Vụ việc cũng được người đi đường ghi hình lại.

Hình ảnh xe a S cố tình che biển số. Ảnh: CỤC CSGT

Sau khi xác minh, lực lượng CSGT đã mời anh S điều khiển chiếc xe máy điện, dán vật liệu khác lên số của biển số xe tham gia giao thông trên đường và lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm của anh Hoàng Văn S về hành vi vi phạm "Điều khiển xe gắn biển số sử dụng chất liệu khác dán lên số của biển số xe".

Theo Nghị định số 168/2024 anh S bị phạt 5.000.000 đồng, trừ 6 điểm Giấy phép lái xe và buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của biển kiểm soát phương tiện.