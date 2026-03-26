Cố tình che biển số qua chốt CSGT, nam thanh niên lộ tẩy đi xe trộm cắp 26/03/2026 17:52

(PLO)- Nam thanh niên 20 tuổi cố tình che biển số khi qua chốt CSGT ban đêm để giấu giếm nguồn gốc chiếc xe trộm cắp.

Ngày 26-3, Phòng CSGT Công an TP Huế cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đơn vị đã kịp thời phát hiện và bắt giữ một thanh niên trộm cắp tài sản khi đang điều khiển phương tiện lưu thông trên đường.

Nam thanh niên đi xe trộm cắp bị CSGT phát hiện, bắt giữ.

​Trước đó, vào khoảng 22 giờ 30 ngày 25-3, tại địa bàn phường Kim Long, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm nồng độ cồn, tổ công tác thuộc Phòng CSGT phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn, cố tình che biển kiểm soát.

​Tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra, lực lượng chức năng xác định thanh niên này là Vi Văn Thiên (20 tuổi, ngụ ở tỉnh Thanh Hóa). Qua điều tra ban đầu, Thiên khai nhận đã trộm cắp chiếc xe mô tô trên tại khu vực Công viên Thương Bạc, phường Phú Xuân, thành phố Huế trước đó khoảng 3 ngày. Phương tiện mang biển kiểm soát 75AA-469.23.

​Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ nam thanh niên cùng tang vật, đồng thời bàn giao cho Công an phường Phú Xuân, thành phố Huế để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.