48 giờ truy xét nhóm ‘đá xế’, phát hiện thêm hai xe máy trộm cắp 24/01/2026 13:54

(PLO)- Công an xã Điện Bàn Tây (TP Đà Nẵng) truy xét thành công nhóm “đá xế” trong chưa đầy 48 giờ, phát hiện thêm hai xe máy khác bị trộm.

Ngày 24-1, Công an TP Đà Nẵng cho hay Công an xã Điện Bàn Tây vừa truy xét thành công nhóm thanh niên trộm cắp xe máy trên địa bàn.

Trước đó, ngày 20-1, Công an xã Điện Bàn Tây tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà, lấy trộm hai xe máy.

Công an xã Điện Bàn Tây đã thành lập tổ công tác, khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng những người nghi vấn nhằm nhanh chóng làm rõ vụ việc.

Nhóm thanh niên cùng xe máy trộm cắp. Ảnh: CA

Qua điều tra ban đầu, công an xác định kẻ gian thực hiện hành vi trộm cắp vào lúc trời tối, khu vực vắng người qua lại. Sau khi gây án, chúng nhanh chóng tẩu thoát qua các tuyến đường liên thôn, gây nhiều khó khăn cho công tác truy xét.

Với tinh thần trách nhiệm cao, chỉ sau chưa đầy 48 giờ điều tra, Công an xã Điện Bàn Tây đã xác định và làm rõ nhóm trộm xe gồm LVH (24 tuổi, ngụ phường Điện Bàn Bắc), PTL (16 tuổi, ngụ phường An Thắng) và NVS (26 tuổi, ngụ phường Điện Bàn Bắc).

Tiến hành kiểm tra, khám xét nơi ở của nhóm này, công an thu giữ hai xe máy là tang vật của vụ trộm.

Mở rộng điều tra, từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, công an tiếp tục làm rõ thêm hai xe máy trộm cắp tại địa phương khác, được các đối tượng cất giấu tại những vị trí kín đáo trên địa bàn xã Điện Bàn Tây.

Hiện Công an xã Điện Bàn Tây đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, bàn giao toàn bộ vụ việc, người và tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.